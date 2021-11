Ibovespa futuro desaba mais de 2% com ameaça de nova variante de Covid

Com a descoberta de uma nova variante de Covid, o futuro acompanha as fortes quedas no mercado internacional e recua 2,73%, aos 103.538 pontos por volta das 9h10 desta sexta-feira, 26. Já o dólar comercial dispara 1,53%, a 5,651 reais.

A aversão a risco no exterior também pode impedir o Ibovespa de alcançar o quarto pregão consecutivo de alta. Ontem o principal índice da B3 fechou em alta de 1,24%, em 105.811 pontos, 3,61% acima do pior fechamento do ano, no início da semana.

O pregão de hoje, no entanto, apresenta sinal negativo em diversas partes do mundo. Na volta do feriado de Ação de Graças nos EUA, os principais índices acionários internacionais operam em baixa, com a descoberta de uma nova variante da covid-19 na África do Sul. As primeiras informações afirmam que são cerca de 80 pessoas infectadas com essa nova variante, batizada de forma preliminar de B.1.1.529.

Na Europa, o Stoxx 600 cai 2,8% com destaque para a baixa do setor de viagens e turismo após a imposição de novas restrições às viagens vindas da região. As cotações do petróleo despencam cerca de 6%, para a casa de 77 dólares, em razão do temor de queda na demanda global. O minério de ferro também sofre, cai 5,55% na China após engatar em um rali de alta no início da semana.

Investidores temem que uma nova série de lockdowns volte a frear a recuperação da economia e já começam, inclusive, as apostas de que a prometida alta de juros nos Estados Unidos deve demorar mais para acontecer.

Por lá, os índices futuros operam em forte queda, com o Dow Jones liderando as perdas ao recuar mais de 2%. Já o S&P 500 e o Nasdaq apresentam quedas superiores a 1%. Nesta sexta, as bolsas americanas operam em período reduzido por causa do feriado do Dia de Ação de Graças, das 11h30 às 15h no horário de Brasília.

Na parte micro, o dia promete ser intenso para o setor de varejo, com as vendas esperadas para a Black Friday. No Brasil, uma das expectativas aponta para um volume de vendas de 6,1 bilhões de reais em faturamento, 18% acima do registrado no ano passado, segundo a empresa de dados Neotrust. Para o e-commerce, o número de pedidos deve ser 13% maior, ficando em torno de 8,5 milhões.

Na esfera política, permanecem no radar as tratativas para o andamento da PEC dos Precatórios. Segundo O Globo, o governo não tem votos suficientes para aprovar a proposta no Senado. A votação da proposta estava prevista para esta semana, mas foi adiada após parlamentares pedirem mais tempo para analisar o texto.

A expectativa é que a votação seja realizada na próxima terça-feira, 30. Mas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não tem se comprometido a levar a PEC à votação na próxima semana.