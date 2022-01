Ibovespa sobe e se aproxima dos 113 mil pontos com recuperação no exterior

O avança nesta quinta-feira, 27, acompanhando a recuperação do mercado internacional, após sinalizações sobre o aperto monetário do Federal Reserve terem voltado a provocar perdas nas bolsas globais. Em comunicado divulgado na véspera, o Fed disse que espera subir as taxas de juros “em breve”. A expectativa é de que o ciclo de altas tenha início em março, mas ainda há dúvidas sobre a intensidade e a quantidade de elevações de juros. Diante desse cenário, o dólar sobe frente às principais moedas desenvolvidas, mas apresenta fraqueza diante das emergentes. Na mínima do dia, o dólar chegou a ser negociado do menor patamar desde outubro, abaixo de 5,40 reais.

Às 13h35:

Ibovespa: + 1,51%, 112.972 pontos

Dólar: - 0,36%, 5,421 reais

As atenções dos investidores se voltam novamente para a economia americana nesta quinta, após o PIB do quarto trimestre, divulgado nesta manhã, superar as estimativas de mercado. Na comparação anual, o PIB dos Estados Unidos saltou de 2,2% para 6,9%. O consenso era de alta para 5,5%. Por outro lado, o índice de preços do PIB também saiu acima do esperado, ficando em 7% ante projeções de 6%.

Apesar da inflação, o crescimento acima do esperado motiva as altas no mercado americano, com os três principais índices operando em alta. O índice Nasdaq, que mais tem sofrido com às expectativas de alta de juros, é sobe mais de 1% Nova York. Por lá, investidores ainda repercutem os resultados da Tesla e McDonald's. A Apple, que tem maior valor de mercado do mundo, irá divulgar seu balanço nesta noite.

S&P 500 (EUA): + 1,29%

Nasdaq (EUA): + 1,02%

Apesar da maior cautela sobre empresas de tecnologia no exterior, papéis do setor lideram as altas do Ibovespa.

Banco Inter (BIDI11): + 6,16%

Locaweb (LWSA3): + 8,19%

Entre as com maior participação no índice, a grande contribuição para o movimento de alta vem do setor financeiro e das ações da Petrobras (PETR3/PETR4). A estatal opera em linha com a valorização do petróleo, que se aproxima de 90 dólares por barril. Seguem como pano de fundo das negociações os temores sobre um possível conflito entre Ucrânia e Rússia, uma das maiores exportadoras do mundo.

Santander (SANB11): 2,79%

B3 (B3SA3): + 4,14%

Petrobras (PETR4): + 1,27%

As ações da Braskem (BRKM5) são destaque na ponta negativa, caindo mais de 2%. No radar, está a precificação da oferta subsequente (follow-on), que deve marcar a venda das fatias da Petrobras e da Novonor (ex-Odebrecht) na petroquímica. A oferta, que promete ser a maior do ano, pode movimentar mais de 7 bilhões de reais, dependendo do por ação definido. As quedas são lideradas por Hapvida (HAPV3) e Intermédica (GNDI3), com processo de fusão já aprovado pelo Cade.

Braskem (BRKM5): -2,80%

Hapvida (HAPV3): - 4,30%

Intermédica (GNDI3): - 4,57%