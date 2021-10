Ibovespa busca recuperação e sobe mais de 1% com mercado de olho em Copom

O sobe nesta quarta-feira, 27, mostrando recuperação após a queda de mais de 2% no pregão da véspera. O principal índice da B3 opera em alta de 1,56%, aos 108.084 pontos por volta das 11h30.

Apesar da correção, investidores ainda estão de olho na decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que será divulgada após o fechamento do mercado.

A expectativa é de que o Copom eleve a , taxa básica de juros da economia, em 1,5 ponto percentual (ou 150 pontos-base) considerando o avanço da inflação e a recente revisão do governo no teto de gastos. O valor levaria a taxa de 6,25% para 7,75% ao ano.

O dólar comercial também reage à expectativa de de juros mais altos e cai 0,38% nesta manhã, negociado a 5,552 reais. Especialistas, no entanto, estão céticos e acreditam que juros mais altos não devem ter grande efeito no câmbio a .

"[A alta de juros] já é algo esperado e a aversão ao Brasil, devido à questão fiscal, fala mais alto", afirma Fernando Consorte, economista-chefe do banco Ourinvest. "Não devemos ter um ajuste no câmbio, exceto se houver alguma surpresa no tom [do comunicado] do Banco Central ou um ajuste muito mais intempestivo."

Para Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, o tom do comunicado deve ser o mais importante para guiar o mercado nos próximos pregões.

“Esperamos uma alta de 1,5 p.p., mas a grande dúvida é em relação ao comunicado. O mercado quer entender se o Banco Central vai manter o ritmo de alta de 1,5 p.p. até janeiro ou vai reduzir o ritmo e aumentar o tamanho do ciclo de alta”, afirmou Zanlorenzi na Abertura de Mercado desta quarta-feira.

Outro ponto de incerteza é a PEC dos Precatórios, cuja votação foi adiada para a tarde de hoje. A PEC contém a proposta de revisão do teto de gastos, que altera o cálculo do teto, criando uma espaço no Orçamento para custear o Auxílio Brasil de 400 reais mensais.

“Enquanto a PEC não anda, ela não resolve a questão do teto de gastos e se torna mais um vetor negativo para a ”, argumentou Zanlorenzi.

Destaques da bolsa

Em um dia majoritariamente positivo para as do Ibovespa, os destaques ficam com os setores que já divulgaram os resultados da temporada de balanços do terceiro trimestre.

Um dos destaques são os papéis da JBS (JBSS3), que sobem quase 5% após a concorrente Marfrig (MRFG3) apresentar salto de 148,7% em seu no período, para 1,67 bilhão de reais. Os papéis da Marfrig sobem 3,02% e também ficam entre as maiores altas do dia.

Já as ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) e da Gerdau (GGBR4) avançam 3,37% e 2,85%, respectivamente, após a siderúrgica registrar um lucro líquido de 5,59 bilhões de reais no no terceiro trimestre de 2021 -- valor 604% maior em comparação ao ano anterior.

No setor bancário, as units do Santander (SANB11) sobem 2,54%. O Santander foi o primeiro o primeiro grande banco a divulgar seus resultados, mostrando lucro líquido gerencial de 4,34 bilhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 12,5% frente ao mesmo intervalo do ano passado. A decisão foi acima da expectativa do mercado, que projetava um lucro de 4,2 bilhões de reais.

O Inter (BIDI11) também avança 2,66% após reportar seus resultados na noite de ontem. O banco digital registrou lucro de 19,2 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 8,1 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

A maior alta do dia, no entanto, fica com os papéis da Getnet (GETT11), que sobem 5,18% se recuperando das perdas dos últimos pregões.

A temporada de resultados, no entanto, não tem sido positiva para todos os papéis do índice. A Klabin (KLBN11) recua 0,34% após já ter caído 1,36% no pregão da véspera, data em que divulgou seus resultados. A empresa lucrou 1,215 bilhão de reais no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de 191 milhões de reais um ano antes. Do mesmo setor, Suzano (SUZB3) recua 1,15% após queda de quase 2% na véspera.