Ibovespa cai seguindo cenário misto no exterior; Vale e Petro sobem

O recua na manhã desta quarta-feira, 27, em linha com o cenário misto nas bolsas do exterior. Por lá, as bolsas internacionais ainda se preocupam com sinais vindos da China, enquanto petróleo e minério de ferro se recuperam impulsionando o setor de commodities. Às 10h20, o principal índice da brasileira recua 0,35%, aos 112.891 pontos.

Os índices futuros americanos operam mistos, com investidores preocupados com uma possível desaceleração no crescimento da China. Na última semana, os temores rondaram o superendividamento da gigante imobiliária Evergrande, que poderia contaminar o setor imobiliário e afetar toda a economia do país.

A empresa ainda não se manifestou sobre o pagamento de parte de sua dívida: 83,5 bilhões de dólares em juros sobre títulos emitidos pela empresa venceram na última quinta-feira. Agora, a questão se soma a uma possível no abastecimento de energia, que pode afetar severamente grandes centros industriais chineses.

A indústria do país, a propósito, é a principal responsável pela alta do minério de ferro. A commodity superou a marca de 120 dólares por tonelada e acelerou sua recuperação depois de atingir o nível mais baixo em mais de um ano. Isso porque investidores voltaram a apostar no minério com a perspectiva de que as siderúrgicas da China vão aumentar seus estoques da commodity antes do feriado prolongado do Dia Nacional. As comemorações começam no dia 1º de outubro e se estendem por 7 dias.

A notícia ajuda na recuperação da Vale (VALE3), maior ação da bolsa brasileira, que sobe 1,26%. Os papéis buscam recuperação após acumularem perdas de 21% no mês de setembro devido às recentes quedas do minério.

O dia é de ganhos também para o petróleo. Nesta segunda, o petróleo Brent, referência para a política de preços da Petrobras (PETR3/PETR4) voltou a subir, se aproximando da marca de 80 dólares o barril. Nesta madrugada, o bateu 78,64 dólares, o maior já registrado desde 2018.

Como pano de fundo da apreciação do petróleo está a expectativa de aumento da demanda, com as menores restrições de mobilidade em função de maiores índices de vacinação contra o coronavírus. Diante desse cenário, o Goldman Sachs alterou sua previsão para o preço do barril de 80 para 90 dólares até o fim do ano.

A valorização do petróleo tende a impulsionar as do setor na bolsa. Um dos papéis que tem mais se beneficiado desse movimento é o da PetroRio (PRIO3), que acumula alta de 13,35% em um mês e, nesta segunda, dispara mais de 4%, liderando as altas do Ibovespa.

A Petrobras também sobe hoje, avançando cerca de 1%. Os papéis da petroleira, no entanto, caem cerca de 5% no acumulado mensal, em meio a questionamentos sobre sua capacidade de repassar a alta de preços.