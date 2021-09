Ibovespa sobe com investidores indo às compras após forte queda na véspera

O sobe nesta quarta-feira, 29, seguindo o tom das bolsas globais que buscam se recuperar das fortes quedas da véspera. Apesar de ainda não estarem solucionadas, as preocupações com os riscos de inflação nos EUA e a energética na China ficam em segundo plano e as bolsas sobem.

Às 11h30, o Ibovespa avança 1,07%, aos 111,306 pontos, com investidores indo às compras após forte liquidação no mercado acionário ontem. Já o dólar comercial avança 0,33%, a 5,44 reais, acompanhando o desempenho da moeda americana no mundo e demonstrando que os temores continuam no radar.

O principal ponto de preocupação é o avanço da inflação nos Estados Unidos, que aumentou as perspectivas de aumento nas taxas de juros e fez disparar os rendimentos dos títulos americanos, provocando duras quedas nas bolsas ontem -- o Ibovespa caiu 3%.

Após as quedas da véspera, investidores retomam hoje suas posições em ativos de risco, mas as preocupações continuam. “Não há mal que dure para sempre, então o mercado passa por um movimento clássico de correção. O que preocupa é que 90% dessa alta é em cima de , porque os ativos estão descontados”, afirmou Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, na Abertura de Mercado desta quarta-feira.

Em Wall Street, os três principais índices operam em alta, com destaque para o Nasdaq. O índice com maior peso do setor de tecnologia é o que registra a maior alta, subindo 0,46% – na véspera, o índice caiu quase 3%, em sua pior performance desde março. Os papéis de tech foram os mais prejudicados porque são os mais afetados em casos de elevação na taxa de juros.

As discussões sobre juros, a propósito, devem contar com novos desdobramentos hoje no Fórum de Sintra, onde se reúnem os principais banqueiros centrais do mundo. Está previsto para às 12h45 o painel com o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e o presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda.

No Brasil, os dados de emprego surpreenderam positivamente, ajudando a manter o Ibovespa em campo positivo. O País registrou abertura de 372.265 vagas formais de trabalho em agosto, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) – a expectativa da Reuters era de criação de 272.500 postos de trabalho.

As reformas são outro ponto de atenção. Em evento realizado ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a aprovação da PEC dos precatórios e da reforma do Imposto de Renda poderiam tranquilizar o mercado. Guedes defende que a aprovação dos dois projetos abriria espaço no orçamento para o novo projeto social defendido pelo governo, o Auxílio Brasil, respeitando o teto de gastos – principal âncora fiscal do País.

“Precisamos desses avanços no cenário local para destravar valor. Enquanto isso, ficamos à mercê do mercado internacional com um cenário frágil. A questão fiscal deixa o Brasil mais suscetível aos ventos internacionais”, defendeu Zanlorenzi.

Destaques da

A ação do Ibovespa que mais sobe nesta quarta-feira é a da Méliuz (CASH3), com uma alta de 5,48%. Os papéis passam por um movimento de correção após a queda de mais de 8% ontem, que deixou a Méliuz na lanterna do Ibovespa.

Os frigoríficos – que a propósito foram um dos únicos setores a operar no positivo ontem –, voltam a subir. O destaque fica com os papéis da JBS (JBSS3), que sobe 5,03%, seguida por Minerva (BEEF3) e Marfrig (MRFG3), que avançam quase 4%. Na última sexta-feira, o Cade autorizou a aquisição de da BRF pela Marfrig, renovando o apetite dos investidores pelo setor.

Entre as ações com maior peso no índice, os papéis da Vale (VALE3) voltam a subir após forte alta de 5% ontem. No pregão desta quarta-feira, as ações da mineradora sobem quase 2% em linha com a valorização de 1,85% do minério de ferro na China. As siderúrgicas seguem o movimento, com Usiminas (USIM5) avançando 4,6% e figurando entre as maiores altas do dia.

Na ponta oposta, os papéis do Inter (BIDI11/BIDI4) voltam a liderar as perdas. Após perdas de mais de 11% na véspera, hoje os papéis recuam 2,13% e 1,03%, respectivamente. Investidores continuam penalizando ações ligadas à tecnologia e ao financiamento intensivo, mesmo com o arrefecimento do movimento no exterior. Vale lembrar ainda que o Inter avançou bastante no acumulado anual, deixando espaço para as atuais correções. Nos últimos 12 meses, as units BIDI11 acumulam alta de 187%.

