Ibovespa sobe mais de 1,5% após susto com nova variante ômicron

O abre esta segunda-feira, 29, em alta de 1,59%, aos 103.826 pontos, sinalizando um dia de recuperação para o mercado brasileiro após a forte queda do último pregão. Na sexta-feira, o Ibovespa afundou mais de 3%, em linha com as bolsas internacionais, repercutindo o clima de aversão a risco que se instalou com a identificação da ômicron, variante de Covid.

No pregão de hoje, no entanto, o cenário é de alívio. No fim de semana, especialistas da África do Sul, que alarmaram o mundo sobre a nova variante, disseram que seus sintomas são “extremamente leves”, apesar de toda a incerteza que envolve a doença.

Foi o suficiente para mudar o humor dos mercados. Na Europa, onde as pressões por novas restrições aumentam com o avanço do número de casos e temores sobre a nova cepa, o índice Stoxx 600 sobe 1,09%, após ter caído 3,67% na última sessão. Nos Estados Unidos, os principais índices chegaram a cair mais de 2% na sexta e avançam cerca de 1% nesta manhã, no mercado de futuros.

O dia é também de ganhos para as commodities, que podem alavancar os ganhos da brasileira. O petróleo, que registrou perdas de dois dígitos no último pregão com o temor de novos lockdowns, hoje sobe em torno de 4%. Já o minério de ferro subiu 6,83% na China, para 103,27 dólares a tonelada, se recuperando das perdas de 5,55% na última sessão.

Cenário macro

Os investidores americanos também chegam para esta segunda para seu primeiro pregão cheio desde quarta-feira, 24, dia anterior ao feriado de ação de graças.

Por lá, o mercado ainda estará atento às falas do presidente do Fed, Jerome Powell, com discurso programado para às 12h. Às 14h15, será a vez de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Nos discursos, investidores buscarão pistas sobre uma possível aceleração da retirada de estímulos.

No Brasil, o mercado segue atento às movimentações políticas. Em Brasília, há a expectativa de que a PEC dos Precatórios seja votada nesta terça.