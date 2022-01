Ibovespa opera estável após dados do mercado de trabalho americano

O opera próximo da estabilidade nesta sexta-feira, 7, enquanto investidores digerem os números oficiais do mercado de trabalho americano, divulgados nesta manhã.

Às 10h50:

Ibovespa: 0,00%, 101.563 pontos

Foram criados, em dezembro, 199.000 empregos não agrícolas (payroll) nos Estados Unidos, menos da metade do consenso de mercado, que esperava 400.000 novos postos. A taxa de desemprego, porém, caiu mais do que o previsto, de 4,2% para 3,9%, ante expectativa de 4,1%. O que contribuiu foi a revisão para cima dos números do mês anterior.

A divulgação dos dados de emprego ocorre em meio às preocupações sobre aperto monetário por parte do Federal Reserve. Nesta semana, o banco central americano informou em ata que pode ter que subir juros antes do previsto para controlar a inflação.

O Índice Nasdaq, mais sensível à expectativa de aperto monetário, tem o pior desempenho do mercado de futuros de Wall Street. Por lá, os principais índices futuros se firmaram em terreno negativo após a divulgação do payroll.

S&P 500 futuro (EUA): - 0,15%

Nasdaq futuro (EUA): - 0,41%

A queda foi seguida pelo mercado Europeu, que, além do payroll, repercute dados de inflação divulgados nesta manhã. O Índice de ao Consumidor (IPC) voltou a surpreender na Zona do Euro, acelerando de 4,9% para 5%, em dezembro. A expectativa era de arrefecimento para 4,7%. O índice DAX, da Alemanha, se destaca entre as maiores quedas do mercado Europeu, após o país ter registrado inflação ao consumidor maior do que a esperada, na véspera.

DAX (Alemanha): - 0,62%

CAC 40 (França): - 0,40%

FTSE 100 (Reino Unido): + 0,05%

Na brasileira, as da PetroRio (PRIO3) figuram entre as maiores altas do Ibovespa, após anunciar sua prévia operacional de dezembro. No mês, a companhia produziu, em média, 34.180 barris de petróleo por dia, encerrando o quarto trimestre com produção média de 32.298 barris. No período, foram vendidos 3.827.173 barris, 54% a mais que no terceiro trimestre e 98,5% que no primeiro trimestre.

PetroRio (PRIO3): +1,69

A maior valorização do índice, porém, é liderada pelas units do Banco Inter (BIDI11), após notícias envolvendo fintechs. Nesta manhã, foi anunciada a compra da Modal pela XP em negócio envolvendo troca de ações. A unit da Modal (MODL11) é o papel que mais sobe do Índice Small Caps.

Banco Inter (BIDI11): +8,34%

Modal (MODL11): + 43,71%