Ibovespa recua com temores sobre Evergrande e inflação

O recua nesta sexta-feira, 24, com a maior cautela no mercado internacional em relação às novas ameaças da China. Às 13h20, o principal índice da B3 caía 0,61% para 113.372 pontos. No mercado e câmbio, o dólar sobe 0,80%, negociado a 5,349 reais, em linha com a valorização da moeda americana contra outras divisas emergentes.

Nesta madrugada, o banco central chinês emitiu comunicado dizendo que todas as atividades relacionadas a são ilegais. A China também reforçou que os investidores locais não devem ter acesso a bolsas internacionais de moedas digitais e que vê com urgência a necessidade de erradicar as mineradoras de criptomoedas do país. A nova repressão alimenta o cenário de incertezas e provoca fortes quedas no bitcoin e ethereum, que têm respectivas perdas de 4% e 8%.

Outro temor é quanto às consequências de uma possível quebra da gigante chinesa Evergrande, que possui 300 bilhões de dólares de endividamento. As preocupações, que rondam as bolsas globais desde o início da semana, acentuaram-se após o não pagamento de um dívida milionária que deveria ter sido feito na quinta-feira, 23.

As incertezas pressionam ligadas à economia chinesa. Com a maior participação do Ibovespa, a Vale (VALE3) cai 0,9%, pressionando a queda do índice. Já as siderúrgica Gerdau (GGBR3), Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) caem mais de 3%.

Por aqui, economistas voltam a se debruçar sobre os dados de inflação, após o Índice de ao Consumidor Amplo da primeira quinzena (IPCA-15) do mês ficar em 1,14%, acima das projeções de 1,02% de alta. No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 superou a barreira dos 10% pela primeira vez desde 2016, batendo 10,05%. Na , os juros futuros sobem, com a expectativa de que de o Banco Central seja mais duro em sua política monetária.

"A inflação está de fato mais persistente que inicialmente imaginado e choques exógenos de custos se tornaram endógenos através da elevada indexação da economia brasileira", comenta em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton. Para Perfeito, os dados de inflação mais fortes devem levar Banco Central a prolongar o ciclo de alta de juros. Segundo ele, o BC deve encerrar o ajuste monetário apenas na segunda reunião de 2022, com a atingindo 9,5%.

Destaques da bolsa

Apesar do cenário de aversão ao risco, estimativas de maior demanda global pelo petróleo seguem elevando a cotação da commodity, que é negociada próximo das máximas desde 2018. A valorização puxa as ações da PetroRio (PRIO3), que lideram as altas do Ibovespa, subindo 5,7%. A Petrobras (PETR3/PETR4) sobe 0,8% e ameniza as perdas do Ibovespa.

Entre as maiores altas ainda figuram ações de frigoríficos, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar sem restrições a aquisição da Marfrig (MRFG3) de participação na BRF (BRFS3). Na bolsa, as ações da BRF sobem 1,9% e as da Marfrig, 0,8%, mas são suas concorrentes que lideram as altas. Na ponta do Ibovespa, a Minerva (BEEF3) avançam 3,5% e as da JBS (JBSS3), 1,2%.

Na ponta negativa, porém, é onde está a maior parte das ações do Ibovespa. Com a maior desvalorização do pregão, as ações da Americanas (AMER3) caem 4,5%. Na sequência, aparecem Méliuz (CASH3), Localiza (RENT3) Hapvida (HAPV3) e Natura (NTCO3) com respectivas quedas de 4,3%, 4%, 3,9% e 3,6%.

