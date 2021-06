Ibovespa recua antes de decisões monetárias no Brasil e Estados Unidos

O tem leve queda nesta quarta-feira, 16, enquanto investidores aguardam pela decisão de política monetária do Brasil e Estados Unidos. Às 10h34, o principal índice da B3 caía 0,22% para 129.803 pontos, acompanhando o tom de cautela das principais bolsas internacionais.

No mercado americano, as expectativas de manutenção dos juros no intervalo próximo de 0% são unânimes. A maior expectativa está para o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, previsto para às 15h30, em que deve revelar sua percepção em relação à alta da inflação americana e sinais de retomada econômica. Investidores estão atentos ao ímpeto em manter os atuais níveis de injeção de dinheiro na economia, após a discussão ter sido levantada na última ata do Fed.

Por aqui, as expectativas é de mais uma elevação da taxa de juros . A maior parte do mercado acredita em uma alta de 0,75 ponto percentual (p.p.), como sinalizado na última ata do Comitê de Política Monetária (Copom). Mas, crescem as pressões para um aumento de 1 p.p., ainda que esta seja uma perspectiva minoritária do mercado.

Por outro lado, vem se consolidado a expectativas de que o Banco Central tire do comunicado o compromisso com um ajuste apenas "parcial" da taxa de juros, para amenizar as estimativas de inflação para 2022. Segundo economistas, com a retirada do termo, o caminho ficaria livre para uma alta de juros mais pujante na velocidade ou magnitude.

Com perspectivas de um aperto monetário mais duro, o dólar recua frente ao real, que tem uma das melhores performances entre as moedas emergentes. Principal par do real, o peso mexicano se desvaloriza contra o dólar, enquanto a lira turca e a rúpia indiana são negociadas próximas da estabilidade em relação à moeda americana.