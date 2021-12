Ibovespa recua; BrMalls sobe 4% após conversas sobre fusão com Aliansce

O opera em leve queda nos primeiros negócios desta quarta-feira, 29, com investidores ainda avaliando os potenciais efeitos da variante Ômicron do coronavírus na economia global. No exterior, as principais bolsas da Europa operam entre ganhos e perdas acompanhando o ambiente misto do mercado de futuros americano.

Às 10h20

Ibovespa: - 0,09%, 104.768 pontos

Dow Jones futuro: - 0,02%

S&P 500 futuro: + 0,05%

Stoxx 600: - 0,04%

Na B3, o principal destaque deste início de sessão estão com as da BrMalls (BRML3) e Aliansce Sonae (ALSO3), que avançam mais de 3%, após as empresas confirmarem a existência de conversas para uma possível combinação de negócios. Na véspera, o Brazil Journal informou sobre a contratação do BTG Pactual pela Aliansce para estruturar a operação. Nesta manhã, a companhia negou a existência de qualquer acordo ou proposta com a BrMalls, mas admitiu estar em "conversas preliminares" com sua atual concorrente.

"A estratégia da Companhia é seguir buscando oportunidades de crescimento, fortalecendo seu portfólio com ativos complementares, por meio de combinações de negócios e aquisições de shoppings líderes em suas regiões de atuação", afirmou a Aliansce em fato relevante .A forte valorização da BrMalls e Aliansce contrasta com queda das ações do Iguatemi (IGTI11), que figuram entre as maiores quedas do Ibovespa.

BrMalls (BRML3): + 4,06%

Aliansce Sonae (ALSO3): + 3,54%

Iguatemi (IGTI11): - 1,44%

Ainda na ponta negativa, voltam a figurar as ações da Magazine Luiza (MGLU3), que chegou a disparar mais de 9% no início desta semana. O dia também se mostra negativo para as locadoras de veículos Unidas (LCAM3) e Localiza (RENT3). Já as empresas ligadas ao turismo, como CVC (CVCB3) e as companhias aéreas GOL (GOLL4) e Azul (AZUL4) sofrem com as incertezas da nova variante da covid-19.

Magazine Luiza (MGLU3): - 1,46%

Unidas (LCAM3): - 1,67%

CVC (CVCB3): - 1,41%

GOL (GOLL4): - 1,06%

Azul (AZUL4): - 1,17%

Em pregão marcado pelo baixo volume de negócios, com a aproximação do ano novo, as principais ações do Ibovespa apresentam movimentos de alta ou baixa tímidos. Do lado positivo, a Vale (VALE3), com a maior participação do índice, quebra sua sequência de perdas, ajudando a manter o Ibovespa próximo da estabilidade. Por outro lado, os principais bancos do país operam em queda, enquanto as ações da Petrobras (PETR/3/PETR4) acompanham a desvalorização do petróleo.

Vale (VALE3): + 0,96%

Petrobras (PETR4): - 0,56%

Itaú (ITUB4): - 0,56%

Bradesco (BBDC4): - 0,36%