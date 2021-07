Ibovespa recua com exterior misto; Multilaser sobe mais de 15% em estreia

O tem leve queda nesta quinta-feira, 22, em meio ao cenário misto no mercado internacional, com investidores digerindo as últimas falas da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e os dados de pedidos de seguro desemprego, divulgados nesta manhã nos Estados Unidos. Às 11h, o principal índice da caía 0,30% para 125.586 pontos.

Após manter sua política de juros inalterada nesta manhã, o BCE sinalizou que continuará adotando uma postura expansionista, sendo mais brando na busca pela meta de inflação de 2% ao ano. "Nenhum de nós" quer apertar a política monetária prematuramente, disse Lagarde.

Nos Estados Unidos, os pedidos semanais de seguro desemprego ficaram em 419.000, acima dos 350.000 esperados, e número da semana passada foi revisado para cima, de 360.000 para 368.000.

No Brasil, as da Vale (VALE3), com a maior participação do Ibovespa, puxa o índice para baixo, após a desvalorização de mais de 5% do minério de ferro na China. Siderúrgicas, que, assim como a Vale, são desfavorecidas pela queda do do metal, também são negociadas em queda nesta manhã. Outro setor com grande participação no Ibovespa, os grandes bancos reforçam o movimento de baixa, com Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC3/BBDC4) caindo cerca de 1%.

Fora do índice, as ações da Multilaser (MLAS3) estreiam em forte alta de 15,79%. Em oferta pública inicial (IPO, sigla em inglês), o preço dos papéis saíram por 11,10, com a empresa levantando 2,2 bilhões de reais. A empresa foi a nona do setor de tecnologia a abrir capital na B3 neste ano.

Apesar da instabilidade dos mercados nesta quinta, as ações da companhia estreiam em um dia positivo para as ações de tecnologia, que avançam no Brasil e nos Estados Unidos. Enquanto, no mercado americano, o índice Nasdaq tem desempenho superior ao S&P 500 e ao Dow Jones (mais ligados à economia tradicional), na B3, são as ações do setor que lideram as altas do Ibovespa, com Locaweb (LWSA3) e Totvs (TOTS3) subindo 3,7% e 1,85%, respectivamente.

O boa performance do setor ocorre em meio à queda dos rendimentos dos títulos americanos. com investidores menos receosos sobre os riscos de inflação, após os dados mais fracos do mercado de trabalho. Por outro lado, o cenário tem desfavorecido ações mais ligadas à economia tradicional. Enquanto o índice Dow Jones cai 0,21% nos Estados Unidos, o Nasdaq sobe 0,22%