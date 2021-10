Ibovespa recua na contramão do exterior após inflação superar estimativas

O recua 1,74% para 107.827 pontos, às 11h desta terça-feira, 26, com temores sobre a inflação local, após a prévia do Índice de ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de outubro sair acima do esperado. O movimento ocorre na contramão das principais bolsas internacionais, que operam em alta, embaladas por resultados corporativos do terceiro trimestre. O dólar também reage negativamente à piora do cenário econômico local, subindo 0,54%, a 5,585 reais.

Divulgado nesta manhã, o IPCA-15 de outubro bateu 1,20%, acima da alta esperada de 0,97%, elevando o IPCA de 12 meses para 10,05% para 10,34%. Com a inflação mais forte do que a projetada por economistas, investidores reforçam suas apostas para uma mais forte até o fim do ano. Na , os juros futuros com vencimento em janeiro de 2022 avançam mais de 2% nesta manhã.

O dado foi o último de inflação ao consumidor antes da decisão do Comitê de Política Monetária, que inicia sua reunião nesta terça. A expectativa é de que o Banco Central eleve o ritmo da alta de juros de 100 pontos base (bps) por ajuste, como sinalizado em sua última ata, para 125 bps até 150 bps.

"O IPCA -15 apresentou alta mais forte que o esperado. A conjunção de inflação persistente com alteração do regime fiscal (fim do teto dos gastos) irá forçar o Copom a subir a Selic mais fortemente", afirma André Perfeito, economista-chefe da Necton em nota. "Nossa projeção é que a taxa básica suba 125 pontos na reunião desta semana, contudo não acharíamos estranho alta mais forte na Selic, em 150 bps."

As perdas do Ibovespa são amenizadas nesse início de sessão pelas da Petrobras (PETR3/PETR4), que operam em terreno positivo, ainda embaladas pela intenção do governo de privatizar a companhia. Após liderarem as altas da última sessão, com valorização de 7%, os papéis da companhia sobem cerca de 0,4% nesta manhã, mesmo com a queda do petróleo no exterior. Na véspera, o ministro Paulo Guedes chegou a defender a desestatização da companhia. A Petrobras indagou o governo sobre os estudos que dizem respeito à privatização.

Investidores também reagem aos balanços corporativos. Na ponta do Ibovespa, as ações da EDP (ENBR3) sobem quase 3%, após a empresa ter apresentado de 511 milhões no terceiro trimestre, 20,7% acima do registrado no mesmo período do ano passado.

As ações da Ecorodovias (ECOR3) também operam em alta, após a divulgação do balanço trimestral. Na última sessão, os papéis da companhia subiram mais de 5%, com investidores se antecipando à divulgação do resultado, que saiu na noite de ontem. Hoje, o otimismo se concentra nas ações da Marfrig (MRFG3), que sobem mais de 1%, antes do resultado, previsto para sair nesta noite. A Klabin (KLBN11), que reportou lucro de 1,2 bilhão de reais nesta manhã, opera próxima da estabilidade, enquanto as ações da Tim (TIMS3) caem 1,1%, após seus números do último trimestre terem frustrado as estimativas de mercado.

As maiores quedas do Ibovespa, no entanto, são lideradas por empresas ligadas ao varejo, um dos setores que mais sofrem com a alta de juros e inflação. Na ponta negativa, as ações da Americanas (AMER3) despencam 4,78%, as da Via (VIIA3), 4,37%, e as da Soma (SOMA3), 4,29%. As empresas de maquininhas Cielo (CIEL3) e Getnet (GETT11) recuam cerca de 4,50%.

Também entre os mais prejudicados pela alta de juros, o setor de construção civil apresenta duras perdas nesta sessão, com EzTec (EZTC3) caindo 4,26% e Cyrela (CYRE3), 3,96%. A MRV (MRVE3), que tem aumentado sua regional, ampliando sua frente de vendas nos Estados Unidos, cai 1,84%.

Entre as ações com maior participação no índice, os papéis da Vale (VALE3) e dos grandes bancos pressionam o movimento de queda.