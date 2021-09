Ibovespa bate pior nível em 6 meses com queda de commodities e alta do IOF

O recua nesta sexta-feira, 17, após o governo federal decretar o aumento da alíquota do IOF até o fim deste ano para viabilizar a extensão do Família. A medida ocorre em meio à pior rejeição do presidente Jair Bolsonaro pela pesquisa Datafolha. Às 11h, o principal índice da B3 caía 1,37% para 112.230 pontos - a pontuação é a menor já registrada desde março. Já o dólar avança 1,42%, sendo negociado a 5,34 reais.

"O mercado reage à decisão praticamente surpresa de aumentar o IOF de operações financeiras. Com a popularidade em baixa, há maior possibilidade de o governo recorrer à medida populista [aumento do Bolsa Família] para conseguir alguns votos. Não à toa o real tem se desvalorizado muito mais que seus pares", afirma Fernanda Consorte, economista-chefe do banco Ourinvest.

A economista ainda pontua que além de o aumento de imposto encarecer o crédito a pessoas físicas e jurídicas, as decisões "populistas pressionam ainda mais a inflação, aumenta taxa de juros e reduz o crescimento econômico".

O ambiente interno negativo se soma à desvalorização de commodities no mercado internacional, que pressiona as principais da bolsa brasileira.

Com a maior participação no índice, as ações da Vale (VALE3) chegaram a abrir em alta, refletindo o anúncio de que a empresa irá distribuir 40,2 bilhões de reais em . Por outro lado, o do minério de ferro, que despencou mais 4,9% no porto de Qingdao, pressiona as ações da mineradora, que já são negociadas em queda de 2%. Siderúrgicas, como Gerdau (GOAU4), CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5), chegam a cair mais de 4%.

A sequência de quedas do minério de ferro ocorre em meio ao maior controle do governo chinês sobre produção de aço. Na China, também crescem as preocupações sobre os possíveis efeitos do superendividamento da Evergrande na economia do país, que tem demonstrado sucessivos sinais de desaceleração. Além da mineração, empresas de celulose sofrem com a piora do cenário na Ásia, com Suzano (SUZB3) caindo 1,55% e a Klabin (KLBN11), 1%.

Já os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4), com a segunda maior participação do Ibovespa, recuam cerca de 1,7%, acompanhando a depreciação do petróleo no exterior e aumentando a pressão negativa sobre o Ibovespa.

As quedas, porém, não se restringe ao setor de commodities. No varejo, as perdas da Via (VIIA3), Magazine Luiza (MGLU3) e Americanas (AMER3) beiram os 2%. Os grande bancos tampouco amenizam as perdas, sendo negociados em queda de pouco menos de 1%.

O destaque positivo da sessão vem de fora do Ibovespa. Do setor de logística, as ações da Log-In (LOGN3) estendem os ganhos da véspera subindo mais 8% nesta sessão, após a gestora Alaska - principal acionista da empresa - aceitar as condições da oferta pública de aquisição (OPA) apresentadas pela Sas Shipping, subsidiária da MSC.