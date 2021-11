Ibovespa recupera os 103 mil pontos mas fecha semana em queda de 3%

O fechou esta sexta-feira, 19, em alta de 0,59%, aos 103.035 pontos, se recuperando da sequência de quatro quedas seguidas que o colocaram no pior patamar desde 2020. A alta, no entanto, não foi suficiente para barrar a queda semanal: o índice acumulou perdas de 3,11%.

Os setores de mineração e siderurgia estiveram entre as principais contribuições positivas para o índice, avançando após o minério de ferro subir 5,06% na China. O desempenho da commodity refletiu o anúncio de que a incorporadora Evergrande dará continuidade à construção de 67 projetos.

Como consequência, as da mineradora Vale (VALE3), que são os papéis com maior participação no Ibovespa, subiram 2,73%, e a siderúrgica CSN (CSNA3) avançou 7,98%, liderando os ganhos do pregão.

Investidores também aproveitaram o tom positivo para retomar posição nos setores de varejo e construção, que estiveram entre as piores performances das últimas semanas, pressionados pela piora das perspectivas para a economia local. As ações do Grupo Soma (SOMA3) e da Cyrela (CYRE3) estiveram entre as maiores altas, com ganhos de 4,95% e 4,06%, respectivamente.

Outros papéis a subir na sessão de hoje foram os do setor de telecomunicações, com as ações da Telefônica (VIVT3) e da Tim (TIMS3) fechando o dia em alta de 6,81% e 5,15%, respectivamente. Fora do Ibovespa, as ações da Oi (OIBR3) subiram 4,55%. Os papéis reagiram em bloco à notícia de que o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para reduzir o imposto ICMS sobre o setor de telecomunicações.

Segundo o head de análise de ações do BTG Pactual digital, Bruno Lima, a medida terá um efeito positivo traduzido em ganhos entre 12% e 20% para Ebitda das companhias. “Parte desses ganhos devem ser repassados com diminuição dos preços. Ainda assim, consideramos a decisão muito positiva para o setor, uma vez que os preços mais baixos irão se traduzir em maior uso dos serviços de telecom”, afirma.

Outro destaque de fora do Ibovespa são os papéis da Alliar (AALR3), que dispararam 12,2%, após informar ter recebido uma proposta da gestora MAM, de Nelson Tanure, para a aquisição de até a totalidade de suas ações. O valor por ação da proposta é de 20,50 reais. Na véspera, quando a operação havia sido antecipada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, a ação já havia subido 22%.

Maiores altas Maiores quedas CSN CSNA3 7,98% Locaweb LWSA3 -4,26% Telefônica VIVT3 6,81% SulAmérica SULA11 -3,40% Tim TIMS3 5,15% Méliuz CASH3 -3,17%

No exterior, os índices dos Estados Unidos tiveram um pregão sem direção definida, com o Dow Jones fechando em queda de 0,75%, o S&P 500 registrando leves perdas de 0,07% e o Nasdaq subindo 0,4%. Já na Europa, o clima foi predominantemente negativo, com preocupações com números da pandemia e inflação.

Divulgada nesta manhã, o índice de ao produtor alemão saiu o dobro do esperado para outubro, ficando em 3,8%. Além disso, a Áustria anunciou um novo lockdown começando na próxima segunda-feira, 22, o que reacendeu as preocupações do continente com a Covid. Afetado pelo pessimismo, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda 0,40%.

A volta do ambiente de quarentena na Europa pesou sobre o petróleo, que caiu mais de 3% com investidores preocupados com a demanda pela commodity.

A desvalorização do teve impactos direto no mercado brasileiro, com as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) recuando 1,38% e 1,66%, enquanto as da PetroRio (PRIO3) caíram 2,63%, ficando entre as maiores quedas do Ibovespa. De fora do índice, a petroleira 3R Petroleum (RRRP3) registrou queda de 2,91%.

A maior cautela também atingiu o mercado de câmbio, com o dólar se valorizando frente à maior parte das moedas emergentes. Por aqui, o dólar encerrou a sessão em alta de 0,7%, a 5,609 reais.