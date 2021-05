Ibovespa recupera os 120 mil pontos com recuperação de NY e balanços

Após um tombo de 2,65% no pregão da véspera, o encerrou a quinta-feira, 13, em alta de 0,83%, aos 120.705 pontos. O índice conseguiu recuperar a marca dos 120.000 pontos acompanhando a melhora das bolsas internacionais e embalado pelos balanços do primeiro trimestre de 2021.

Nos Estados Unidos, os dados de pedidos de seguro-desemprego vieram abaixo do esperado e ajudaram a acalmar os temores de inflação na economia americana. Bastante aguardado pelos investidores globais, os pedidos ficaram em 473.000, levemente abaixo dos aguardados 490.000. Por outro lado, os dados da semana divulgados na semana passada foram revisados para cima, de 498.000 para 507.000 pedidos.

"Como os dados desta semana vieram quase que em linha com o esperado e os anteriores foram revisados, a impressão é de que o Federal Reserve [Fed, banco central americano] não está errado [sobre a fragilidade do mercado de trabalho americano]. O desemprego permanece. Então, o mercado está vendo que os bancos centrais do mundo inteiro vão ser mais pacientes com a política monetária", diz Jefferson Laatus, estrategista-chefe e sócio-proprietário do grupo Laatus.

Após a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego, o rendimento dos títulos americanos de dez anos, que ajuda a mensurar a expectativa de inflação nos Estados Unidos, caiu de 1,7% para 1,654%.

"A bolsa é sempre um reflexo do mercado de , que é o maior do mundo. Ao arrefecer a taxa de juro, [o Fed] permitiu que de empresas de capital intensivo subissem. Se os juros ficam mais altos, elas automaticamente valem menos, já que precisam pagar mais para tomar dinheiro emprestado", afirma Pablo Spyer, diretor de operações da EQI.

Nem mesmo o índice de ao produtor americano (PPI, na sigla em inglês), que saiu acima das expectativas nesta manhã, ameaçou a melhora do humor dos investidores. "O susto com o CPI [índice de preço ao consumidor, na sigla em inglês] ontem foi tão grande, que o mercado já estava esperando [um número maior que o coletado pelo consenso]. Ontem, o impacto nas bolsas foi muito grande. Então, o dia hoje é de recuperação", comenta Henrique Esteter, analista da Guide.

Destaques

No Brasil, o Ibovespa só não subiu mais devido às ações da Vale (VALE3) e de siderúrgicas, que caíram após o minério de ferro despencar 4,26% na China. A commodity recuou nesta quinta depois de uma sequência de fortes altas.

Com o maior peso do índice, os papéis da Vale caíram 1,61%, enquanto os da Bradespar (BRAP3), que possuem participação relevante na mineradora, recuaram 3,01%. No caso da Bradespar, os investidores também repercutiram seu resultado do primeiro trimestre de 2021 apresentado nesta manhã, em que a companhia registrou de 1,7 bilhão, acima dos 53,8 milhões registrados no mesmo período de 2020.

Seguindo a baixa do minério, os papéis de Usiminas (USIM5) ocupam a lanterna do índice e recuam 4,47%. CSN (CSNA3) teve queda de 3,02% e Gerdau (GGBR4) recuou 2,78%.

Na ponta positiva, as ações da Yduqs (YDUQ3) lideraram as altas, subindo 9,67% após a empresa reportar um lucro líquido de 43 milhões de reais, queda de 74% frente ao mesmo período do ano anterior — um resultado menos fraco do que os dos trimestres anteriores.

Os papéis de Eletrobras (ELET3; ELET6) também estiveram entre os destaques positivos e avançaram 6,90% e 4,14%, respectivamente, após a empresa registrar lucro de 1,6 bilhão de reais no primeiro trimestre, alta de 31%. "O resultado da Eletrobras veio bom, com ganhos de eficiência. Mas a ação segue movimentada pelas discussões sobre privatização. A expectativa é de que a volatilidade continue elevada", diz Esteter.

