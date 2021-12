Ibovespa reduz perdas e encerra 2021 em queda de 12%

O fechou 2021 com queda de 11,88%, após subir cerca de 0,70% no pregão desta quinta-feira, 30 — o último do ano. Marcado por piora das perspectivas econômicas, elevação de juros e disparada da inflação, 2021 se mostrou um ano desafiador para os investidores brasileiros, enquanto o mercado internacional deu continuidade ao rali iniciado ainda em março de 2020. Nos Estados Unidos, o S&P 500, chegou a renovar sua máxima histórica durante esta sessão, mas fechou em leve queda de 0,27%. No ano, porém, o principal índice americano subiu 27,23%.

Ibovespa: +0,69%, 104.822 pontos

Dólar: -2,11%, 5,5735 reais

Em pregão marcado pela recuperação de alguns dos ativos que mais caíram no semestre, como Méliuz (CASH3) e Magazine Luiza (MGLU3), o Ibovespa chegou a atingir acima de 105.000 pontos ainda pela manhã, mas perdeu força já no final do dia. Já no mercado de câmbio, o real apresentou uma sólida recuperação, com o dólar encerrando em queda de mais de 2%. O movimento, no entanto, foi insuficiente para anular o ganho anual da moeda americana, que fechou 2021 em alta de 7,36%. Este foi o quinto ano consecutivo de desvalorização do real frente ao dólar.

Méliuz (CASH3): +7,64%

SulAmérica (SULA11): +6,84%

Magazine Luiza (MGLU3): +6,81%

Na , Méliuz, SulAmérica (SULA11), Magalu e Cielo (CIEL3) lideraram as altas do Ibovespa, subindo mais de 6%. Entre as com maior peso no índice, o destaque ficou com as ações da Vale (VALE3), que chegaram a subir mais de 2% no intradia. Na outra ponta, os grandes bancos exerceram pressão negativa, com Itaú e Santander caindo mais de 1%. A maior queda, no entanto, ficou com a Marfrig (MRFG3), que teve um dos melhores desempenhos do ano, subindo mais de 50% no período.

Vale (VALE3): +0,92%

Itaú (ITUB4): 1,64%

Marfrig (MRFG3): -3,71%

Sem o peso dos principais bancos do país, o Índice Small Caps subiu quase 2%, com destaques para as ações da Alliar (AALR3), Oceanpact (OPCT3) e Romi (ROMI3). Por outro lado, a Lopes (LPSB3), que havia subido mais de 9% no início da semana, despencou mais de 7%.

No radar dos investidores, estiveram os dados de pedidos americanos de seguro-desemprego, que saíram levemente melhores do que se previa, com 198.000 pedidos registrados na última semana ante expectativa de 208.000 pedidos. No Brasil, as atenções ficaram com os dados da dívida líquida/PIB, que ficou em 57% ante os 57,8% esperados. O superávit orçamentário do Brasil também saiu melhor do que as estimativas, ficando em 15,034 bilhões de reais ante o consenso de 4,775 bilhões de reais.