Ibovespa retoma 114 mil pontos seguindo alta de NY após decisão do Fed

O engatou seu terceiro pregão consecutivo de alta nesta quinta-feira, 23. O índice acompanhou a alta das bolsas internacionais após a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

No front interno, o Ibovespa subiu apoiado por uma recuperação forte nas de Petrobras (PETR3/PETR4) e dos grandes bancos, além de contar com a disparada dos papéis de Embraer (EMBR3) e Ultrapar (UGPA3).

O principal índice da B3 encerrou o dia em alta de 1,59%, aos 114.0643 pontos. Já o dólar comercial fechou a sessão em leve alta de 0,1%, a 5,31 reais.

Na tarde de ontem, o Fed sinalizou que a retirada dos estímulos mensais de 120 bilhões de dólares -- processo conhecido como tapering -- deve ser iniciada "em breve". O comunicado indica que os estímulos devem continuar nos EUA ao menos até a próxima reunião da autoridade monetária em setembro. A notícia é boa para as bolsas, que reagiram positivamente mesmo com as crescentes pressões internas para que o Fed comece a subir juros já em 2022.

"Esperamos que o anúncio de tapering ocorra em novembro, com a redução de estímulos tendo início já em dezembro para terminar até meados de 2022", disse Leonardo Paiva, economista do BTG Pactual Digital, na Abertura de Mercado desta quinta.

Nos Estados Unidos, os principais índices de Wall Street encerraram o dia em alta superior a 1%. Outro ponto que ajuda no humor dos investidores é o parcial arrefecimento da com o superendividamento da gigante imobiliária Evergrande. Embora ainda exista um forte risco para o mercado imobiliário chinês, analistas estão mais confiantes de que um possível calote da companhia não irá se espalhar pelos mercados globais como foi o caso do Lehman Brothers em 2008.

Com passivo de 300 bilhões de dólares, a empresa só deve contar com algum resgate do governo local caso seja uma ameaça sistêmica à economia da China, afirmou a agência de classificação de risco Standard & Poor's. E apesar dos sinais de relutância em salvar a Evergrande, o Banco Popular da China já vem injetando dinheiro no sistema para restaurar a confiança na economia do país.

Por aqui, economistas ainda traçam cenários após nova alta de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Na última noite, o Copom elevou a taxa de 5,25% para 6,25% e sinalizou, em comunicado, que "antevê um ajuste de mesma magnitude" para a próxima reunião, em novembro. O BC ainda informou que deve subir os juros para "terreno contracionista".

"A decisão já era esperada. Em dezembro, pode ser que o Banco Central mantenha o ritmo de alta de 1 p.p. ou caia um pouco. O BC quer observar como os dados vão se comportar até lá para definir. A entidade monetária está olhando cada vez mais para 2023. Então temos que ficar de olho como estão as expectativas de inflação", comentou Paiva.

Destaques da

Entre os papéis com maior participação no índice, os da Petrobras (PETR3/PETR4) se destacaram, subindo 4,16% e 3,83% em linha com a valorização do petróleo no mercado internacional. A commodity subiu 1,3% após a notícia de queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA em setembro, o que diminuiu a oferta.

O setor bancário também ajudou a sustentar a alta do Ibovespa. Com perspectivas de taxas de juros mais altas, os grandes bancos apresentaram fortes altas. O maior ganho foi dos papéis do Bradesco (BBDC4), que subiram 4,44%. Já Itaú (ITUB4), Santander (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3) avançaram 3,46%, 3,02% e 0,24%, respectivamente.

Ainda no setor financeiro, as ações da B3 (B3SA3) fecharam o dia em queda de 2,39% após manifestantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) ocuparem parte do prédio da bolsa durante a tarde. A ação aconteceu em protesto contra o encarecimento do dos alimentos e o agravamento da fome no Brasil. Em nota por meio de sua assessoria de imprensa, a B3 afirmou que a manifestação não afetou as operações do pregão desta quinta-feira.

O maior destaque positivo do dia foram as ações da Embraer (EMBR3), que disparam de 12,16%, após a empresa anunciar o pedido de encomenda da Bristow de até 100 eVTOLs, conhecidos como "carros elétricos voadores". Junto com o pedido de encomenda, a Embraer informou que fará uma parceria, por meio de sua subsidiária Eve, com a americana Bristow para o desenvolvimento do mercado de aeronaves de mobilidade urbana de pouso e decolagem vertical, como é o caso do eVTOL. Os papéis da Embraer também receberam recomendação de compra de analistas do Goldman Sachs.

"A Embraer vem se recuperando de maneira célere desde o seu período mais negativo atingido em 2020. Diversas parcerias têm sido anunciadas, com destaque para a Eve, que tem se posicionado com um dos principais players globais no desenvolvimento de aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical para mobilidade urbana", diz em nota Luis Sales, analista da Guide.

Com a segunda maior alta do Ibovespa, os papéis da Ultrapar (UGPA3) avançaram 9,51%, após a empresa anunciar plano de reestruturação de seu Conselho Administrativo e da sucessão do Ipiranga, que terá Leonardo Remião Linden como novo presidente.

"Linden tem um perfil forte para enfrentar os desafios de reverter as operações da Ipiranga a fim de melhorar as margens, recuperar participação de mercado e, por fim, extrair mais valor da base de ativos existente", avaliam em nota analistas do Credit Suisse.

Outras ações que se destacaram entre as maiores valorizações foramo as de aviação e turismo, que seguem embaladas pela menor restrição a viagens internacionais em alguns dos destinos favoritos de brasileiros, como Estados Unidos e Argentina. Neste pregão, Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) avançaram 3,76% e 3,61%, respectivamente. Já a CVC (CVCB3) subiu 6,91%.