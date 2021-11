Ibovespa se recupera e abre novembro em alta de 2%; Inter dispara 19%

O acompanhou o dia positivo no exterior e fechou em forte alta nesta segunda-feira, 1. O principal índice da B3 subiu 1,98%, aos 105.550 pontos, se recuperando das perdas do último pregão, quando caiu 2,09% e registrou a pior perda mensal do ano, de 6,74%.

Com o pregão mais esvaziado em véspera de feriado de Finados, o tom foi de correção nos ativos. Analistas, no entanto, reforçam que a tendência ainda é de baixa. Para o restante da semana, as atenções devem se voltar para a agenda de quarta-feira, que terá ata do Copom, decisão de política monetária do Fed e votação da PEC dos Precatórios.

Nesta segunda-feira, os principais destaques de do dia ficaram com os papéis que mais sofreram em outubro. A Azul (AZUL4), por exemplo, avançou 8,97% no pregão de hoje após acumular perdas de 36% em outubro – o papel teve o segundo pior desempenho do Ibovespa no mês. A Méliuz (CASH3), que teve o pior desempenho do índice em outubro, com queda de 45%, hoje subiu 10,57%.

Dia de ganhos também para as varejistas, com Via (VIIA3) e Lojas Americanas (LAME4) subindo 8,13% e 5,59%, respectivamente.

Já as ações do Inter (BIDI11/BIDI4) foram o principal destaque positivo do dia, dispando 19,18% e 18,4%, respectivamente, após o Nubank divulgar o prospecto preliminar de seu IPO. A abertura de capital será realizado simultaneamente na Nyse e na B3, através de BDRs. Vale lembrar que o Inter também está preparando seu IPO na Nasdaq.

Fora do Ibovespa, as ações da BK Brasil (BKBR3), dona das redes de fast food Burger King e Popeyes no Brasil, registraram forte alta de 8,44% após a empresa anunciar que desistiu de assumir o controle da DP Brasil, dona da Domino's Pizza no País.

Maiores altas Maiores quedas Banco Inter BIDI11 19,18% JBS JBSS3 -4,84% Banco Inter BIDI4 18,40% Marfrig MRFG3 -4,00% Cogna COGN3 12,90% CCR CCRO3 -2,80%

Na ponta negativa, as ações dos frigoríficos, que foram destaque positivo em outubro, devolveram parte dos ganhos, com Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) caindo 4% e 4,84%, respectivamente. No caso da JBS, os papéis também reagem à notícia de que os irmãos Joesley e Wesley Batista estão processando a empresa, segundo apontou o colunista Lauro Jardim, do jprnal O Globo.

As siderúrgicas Usiminas (USIM5) e Gerdau (GGBR4) também fecharam o dia em baixa, recuando cerca de 1,1% em linha com o 4º dia consecutivo de perdas para o minério de ferro. A Vale (VALE3), que chegou a operar em baixa, virou para alta e subiu 0,99%, se recuperando das fortes perdas de quase 3% no pregão passado.

Entre as ações de maior participação no índice, as da Petrobras (PETR3/PETR4) avançaram 3,72% e 2,75% em meio à baixa adesão à greve dos caminhoneiros, convocada para – entre outros pontos – pressionar o governo a intervir nos preços dos combustíveis praticado pela Petrobras.

O movimento altista também repercutiu uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Nesta manhã, Bolsonaro disse que pediu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para dar início às medidas para privatizar a estatal. O chefe do Executivo também afirmou que sabe, de forma extraoficial, que a petroleira fará um novo reajuste nos preços dos combustíveis dentro de 20 dias.

Para entender como conquistar sua liberdade financeira de forma prática e segura, Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual Digital, preparou um treinamento online e gratuito ensinando a estratégia que vai colocar a sua vida nos trilhos da prosperidade. Começa no dia 08/11. Clique aqui para acessar .

Ata do Copom

Na volta do feriado, investidores devem ficar atentos à ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que elevou a taxa básica de juros da economia em 1,5 ponto percentual, levando a para 7,75% ao ano.

As atenções devem se voltar para o foco da política monetária entre 2022 e 2033. Alguns analistas também consideraram menos enfático do que o previsto o tom do BC sobre os riscos inflacionários e fiscais.

O boletim Focus, divulgado esta manhã pelo BC, já apontou deterioração do cenário macroeconômico brasileiro. Economistas ouvidos pelo Banco Central aumentaram as expectativas para a inflação para 2022, de 4,40% para 4,55%. Para este ano, as estimativas subiram de 8,96% para 9,17%, na 30ª semana consecutiva de alta nas projeções.

O mercado também deve ficar atento à votação da PEC dos Precatórios, que foi adiada para esta quarta-feira, 3. A dificuldade do governo em aprovar a emenda, que viabilizaria o novo programa social Auxílio Brasil, gerou no mercado o receio de abandono da PEC e adoção de medidas potencialmente ainda mais negativas para as contas públicas, como a extensão do auxílio emergencial por meio de crédito extraordinário.

Vale lembrar que os riscos fiscais foram um dos principais motivos para a derrocada do Ibovespa em outubro. O índice já recua 21% desde a máxima histórica alcançada em 7 de junho.

O câmbio ainda reflete os temores, com o dólar comercial avançando 0,43% contra o real. A moeda fechou a sessão negociada a 5,671 reais.

Fed, tapering e bolsas em alta

Lá fora, o foco do investidor esta semana será na reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano), na terça e quarta-feira.

A expectativa é que o Fomc, comitê de política monetária do Fed, anuncie na quarta o início da retirada gradual do programa de recompra de títulos – processo conhecido como tapering. A compra mensal de 120 bilhões em títulos foi adotada no ano passado como uma das medidas emergenciais para apoiar a economia americana durante a pandemia.

De olho no Fed, o rendimento do tesouro americano avança, com as treasuries de 10 anos – usadas como termômetro para as expectativas de inflação – avançando para 1,593%. Porém, mesmo com os mercados de títulos reagindo, o mercado de continua batendo novos recordes.

Os principais índices americanos renovaram suas máximas nesta segunda-feira, com o Dow Jones subindo 0,26%, o S&P 500 avançando 0,18% e o Nasdaq registrando alta de 0,63%. O Fed está no radar, mas investidores reagiram à temporada de balanços nos Estados Unidos, onde as empresas têm mostrado forte recuperação em relação ao ano de 2020, marcado pela pandemia de covid-19.

Levantamento da Bloomberg aponta que, das 279 empresas do S&P 500 que já relataram resultados trimestrais, 87% atenderam ou excederam as estimativas. Já entre as companhias do Stoxx 600 europeu, 68% superaram as expectativas. O Stoxx 600 opera fechou o dia em alta de 0,71%.