Ibovespa segue alta no exterior com alívio sobre teto da dívida americana

O sobe nesta quinta-feira, 7, acompanhando as altas no mercado internacional, após republicanos e democratas avançarem nas negociações sobre o teto da dívida americana. Às 12h, o principal índice da B3 subia 0,32% para 110.914 pontos. Em Wall Street, os índices S&P 500 e Nasdaq saltam mais de 1%.

A recuperação das bolsas internacionais, que vinham sofrendo com temores sobre estagflação da economia global, teve início na última tarde, após o líder da minoria republicana do Senado, Mitch McConnell propor uma solução temporária para a dívida dos Estados Unidos, estendendo o limite do teto até dezembro deste ano. Os democratas avaliam a proposta, que daria mais tempo para o congressistas chegar a uma solução mais concreta.

Nos Estados Unidos, investidores ainda repercutem os pedidos semanais de seguro desemprego, que ficaram em 326.000, abaixo das estimativas de 348.000. O mercado agora aguarda os números de empregos não-agrícolas, o payroll, que será divulgado nesta sexta-feira, 8. Monitorada de perto, a recuperação do mercado de trabalho americano deve dar pistas sobre o ritmo da retirada de estímulos por parte do Federal Reserve.

Também contribui com a melhora do ambiente a sinalização de que o presidente russo Vladimir Putin irá ajudar a Europa a atravessar a energética, derrubando o do gás natural e arrefecendo os temores sobre a alta de preços no continente. No mercado europeu, o Stoxx 600 avança 1,61%.

Apesar do ambiente positivo nas bolsas de valores, o câmbio segue refletindo alguma cautela de investidores, com o dólar se valorizando frente a moedas emergentes. Por aqui, o dólar sobe 0,56%, sendo negociado a 5,517 reais. No radar, está a alta dos rendimentos dos títulos públicos americanos. O título com vencimento em 10 anos sobe 2% nesta manhã, próximo das máximas de junho. Já o título com vencimento em 5 anos voltou a superar 1% pela segunda vez desde o início da pandemia.

Destaques

O Banco Inter (BIDI11) lidera figura entre os maiores ganhos do Ibovespa, subindo mais de 4%, após informar ter contratado bancos de investimento para a reorganização societária, que, segundo fato relevante, visa a migração de sua base acionária para a Inter Plataform. Essa empresa, ainda de acordo com o Inter, terá listadas no mercado americano e será negociada por meio BDRs na B3. A reorganização societária recebeu aprovação por unanimidade pelos membros do Conselho.

Na ponta do do índice também estão as ações do setor de educação, com Yduqs (YUDQ3) e Cogna (COGN3) com respectivas altas de 5,4% e 2,16%. A alta ocorre após a divulgação de dados preliminares da Ser (SEER3), que lidera as altas do Índice Small Caps, subindo 5,5%. Nesta manhã, a empresa informou que a captação total de alunos cresceu 30% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, sendo que a captação da graduação com interação presencial cresceu 31,4% na comparação anual. Outro sinal positivo veio da taxa de evasão, que voltou aos níveis pré-pandemia no ensino presencial, caindo de 17% para 12,5%.

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, a Vale (VALE3) contribui com o movimento de alta, subindo 3,36%, em véspera da volta do feriadão de uma semana do mercado chinês. A Bradespar, (BRAP4), com participação relevante na mineradora, sobe 2,9%.

No extremo oposto, as ações da Rumo (RAIL3) caem 3,35%, com investidores realizando lucros, após os papéis terem disparado mais de 7% na última sessão, em meio ao otimismo com a expansão da malha ferroviária da empresa no Mato Grosso.