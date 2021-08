Ibovespa segue exterior de alta com resultados e IBC-Br acima do esperado

O opera em alta nesta sexta-feira, 13, acompanhando o movimento externo, com investidores avaliando resultados corporativos e o aumento de casos de covid-19 na Ásia. Às 10h30, o principal índice da B3 subia 0,30% para 121.071 pontos. Com o maior apetite por risco, o dólar opera em queda de 0,1%, a 5,251 reais, em linha com a desvalorização frente a outras moedas emergentes.

Internamente, o mercado ainda digere os dados de atividade econômica divulgados nesta manhã pelo Banco Central. O IBC-Br, conhecido popularmente como "prévvia do PIB", subiu mais do que o esperado para o mês de junho, ficando em 1,14% ante expectativa de 0,4%. O número confirma a sólida recuperação já sinalizada por dados do setor de serviços que saíram na véspera.

Na , balanços dos segundo trimestre seguem como o principal gatilho para as maiores altas e baixas do Ibovespa. Na ponta negativa, de varejo lideram as perdas, após o resultado do Magazine Luiza (MGLU3), que cai 3% nesta manhã. Americanas (AMER3), que chegara a ser impulsionadas pela aquisição da Hortifruti na última sessão, caem 3,2%.

Na ponta positiva, as ações da Embraer (EMBR3) figuram entre as maiores altas, subindo 6%, após a companhia ter apresentado líquido de 43,6 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 198,8 milhões de reais do segundo trimestre do ano passado.

As ações da Hering (HGTX3) avançam mais de 4%, após o forte resultado da Soma (SOMA3). Ambas as empresas acertaram um acordo de fusão. No segundo trimestre, a Soma reverteu seu prejuízo de 23,3 milhões de reais e deu lucro líquido de 66,2 milhões de reais. A receita quase triplicou, passando de 188,4 milhões de reais para 506,6 milhões de reais. Fora do Ibovespa, os papéis da Soma disparam 6,5% e lideram as altas do Índice Small Caps.

