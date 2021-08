Ibovespa segue queda no exterior com temores sobre desaceleração econômica

O recua nesta terça-feira, 17, acompanhando o cenário internacional de maior aversão ao risco, após dados econômicos voltarem a sinalizar uma desaceleração da retomada econômica. Às 10h42 o principal índice da B3 caía 0,25% para 118.849 pontos. No mercado de câmbio, o dólar recua 0,58% sendo negociado a 5,259 reais, após se aproximar das máximas de maio no início do pregão

Depois da decepção com os indicadores da China no início da semana, foi a vez dos Estados Unidos desapontar investidores. Divulgadas nesta manhã, as vendas do varejo americano caíram 1,1% em julho ante expectativa de queda de 0,3%. Por lá, ainda saíram os dados de produção industrial, que embora tenha crescido 0,9%, acima do esperado para o mês, não foi suficiente para inverter a direção dos índices americanos, que seguem em movimento de queda.

Como pano de fundo das negociações também estão as incertezas ligadas ao Oriente Médio, após o Talibã tomar o controle do Afeganistão, e a possibilidade de o Federal Reserve (Fed) reduzir seus estímulos monetários de 120 bilhões de dólares mensais. O presidente do Fed, Jerome Powell, tem discurso marcado para esta tarde, às 14h30. Sinalizações sobre o início do processo chamado de "tapering" podem aumentar ainda mais as preocupações sobre o nível da retomada econômica. Por outro lado, a inflação americana continua numa crescente.

Internamente, investidores acompanham o andamento de pautas econômicas em Brasília, monitorando os possíveis riscos fiscais. Nesta terça, a Câmara deve votar a reforma do imposto de renda, que pode aumentar a carga tributária sobre empresas.

Na , as da Petrobras (PETR3/PETR4)l, com a segunda maior participação do Ibovespa, impedem uma maior queda do índice, subindo mais de 1,5%, em linha com a recuperação do do petróleo brent no mercado internacional. Na véspera, os papéis da estatal foram os principais responsáveis pela perda dos 120.000 pontos do Ibovespa.

Investires ainda repercutem os últimos resultados da temporada de balanços do segundo trimestre. Na ponta do Ibovespa, as ações da Cemig (CMIG4) lideram as altas após apresentar líquido de 1,95 bilhão de reais, 80% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Sua receita líquida ficou em 7,35 bilhões de reais, acima do consenso da Bloomberg de 6,27 bilhões de reais.

Em relatório, o analista Luis Sales, da Guide, classificou o resultado da Cemig como positivo, pontuando que o cenário deve se manter favorável para a companhia no curto prazo. "Acreditamos que a Cemig irá atravessar a hídrica com poucas dificuldades, visto que a maior parte do seu resultado é proveniente do segmento de distribuição. Como riscos, acreditamos que, além do inerente risco regulatório do setor elétrico, interferências políticas e potenciais consequências negativas relacionadas a CPI da Cemig, que apura possíveis fraudes em contratações sem licitação, devem ser mantidas no radar."

Outra empresa do setor elétrico que é negociada em alta é a Eletrobras (ELET3/ELET6) que sobe cerca de 1%.

No extremo negativo, estão os papéis do IRB (IRBR3), que despencam 4,7%, com investidores também reagindo aos números do segundo trimestre. No período, a resseguradora teve prejuízo líquido de 206,9 milhões de reais contra a perda esperada de 9,53 milhões de reais. A Embraer (EMBR3), que acumula mais de 120% de alta no ano, cai quase que na mesma magnitude das ações do IRB, após o banco de investimento Cowen iniciar a cobertura do papel com recomendação neutra.

Empresas ligadas à reabertura, como varejistas de moda, shoppings centers e do setor de turismo, também estão entre as maiores quedas do dia. Após cair mais de 8% no último pregão como reação ao balanço do segundo trimestre, a CVC (CVCB3) cai mais de 2%, assim como Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4). Multiplan (MULT3) e EcoRodovias (ECOR3), também associadas à reabertura, caem mais de 3%.