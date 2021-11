Ibovespa segue NY e fecha com leve alta após Fed; dólar cai mais de 1%

O fechou em leve alta de 0,06%, a 105.616 pontos, nesta quarta-feira, 3, acompanhando os principais índices dos Estados Unidos, que encerraram em terreno positivo após a decisão do Federal Reserve (Fed). Em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,63%, o Dow Jones, 0,29%, e o Nasdaq, 1,04%. O real também reagiu positivamente neste pregão, com o dólar encerrando o dia em queda de 1,45%, a 5,5891 reais.

Nesta tarde, a autoridade monetária dos Estados Unidos cumpriu as expectativas, mantendo a taxa de juros inalterada no intervalo entre 0% e 0,25% e anunciando o início do tapering, que irá retirar gradualmente os estímulos mensais de 120 bilhões de dólares do mercado de títulos americano. O ritmo do tapering será de 15 bilhões de dólares por mês, com início já neste mês de novembro e término previsto para julho do ano que vem.

Após o anúncio, os índices americanos ampliaram as altas, contribuindo para o tom positivo no mercado brasileiro. Em seu discurso, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o momento não é de alta de juros e desassociou o tapering de um possível ajuste nas taxas. No mercado, porém, a expectativa é de que, após a retirada de estímulos, o caminho estará livre para os juros subirem.

No Brasil, a alta do Ibovespa só não foi maior devido à forte desvalorização da Vale (VALE3). Com a maior participação do índice, as da mineradora despencaram 7,59% e lideraram as perdas do pregão. A queda ocorre em reação à depreciação do minério de ferro na China, que atingiu o menor patamar em mais de um ano na terça-feira, quando a brasileira esteve fechada em função do feriado de Finados. A Bradespar (BRAP4), com participação relevante na Vale, caiu 7,54%, enquanto siderúrgicas, como CSN (CSNA3) e Gerdau (GOAU4) caíram mais de 4%.

Também contribuiu para a maior cautela a expectativa de solução para o cenário fiscal, abrindo portas para a votação de reformas no Congresso. Isso porque foi marcada para às 18h a votação da PEC dos precatórios, que inclui um drible no teto de gastos para acomodar o Auxílio Brasil, novo programa social do governo.

A PEC já teve sua votação adiada por três vezes por falta de quórum para vitória. O temor do mercado é de que o governo venha a adotar medidas com potencial ainda mais negativo para as contas públicas se a PEC não passar. Uma das possibilidades estudadas pelo governo é estender o auxílio emergencial por meio de crédito extraordinário.

“Ainda não está claro se a Câmara vai aprovar a PEC ou não, mas é algo que agrada os investidores porque já estava se cogitando postergar o auxílio. O Ibovespa só não sobe mais por conta da Vale e mineradoras", avalia Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Ata do Copom

Embora tenha fechado em alta, o clima na bolsa era o oposto no início do dia, quando as ações operaram em queda, com investidores analisando a possibilidade de altas ainda maiores na após a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que elevou a taxa básica de juros da economia em 1,5 ponto percentual, levando a Selic para 7,75% ao ano.

O BC admitiu ter avaliado uma alta ainda mais forte na taxa, mas entendeu que a elevação de 1,5 p.p. era o movimento mais acertado. Na avaliação de Cruz, o BC prefere continuar em um ritmo mais alto de elevação da Selic que seja capaz de segurar as expectativas para não deteriorar ainda mais a inflação futura.

“Minha interpretação é de que a ata foi mais dura, com o BC parecendo disposto a ir para taxas bem mais altas para conter a inflação”, diz Cruz.

Destaques

Apesar da forte desvalorização nos setores ligados ao minério de ferro, a sessão desta quarta também foi marcada por altas significativas. Com a maior valorização do Ibovespa, as ações da Lojas Americanas (LAME4) dispararam 13,33% após anunciar nesta manhã um plano de reestruturação com a Americanas (AMER3). A proposta deve unificar as ações, e planeja ainda a listagem da empresa em NY.

Já os papéis das varejistas Soma (SOMA3) e Arezzo (AREZ3) subiram 8,90% e 5,33%, respectivamente, em meio a rumores sobre uma possível operação envolvendo as duas companhias. De acordo com o Valor, a Arezzo abordou o Grupo Soma para uma aquisição, ainda que com um valor de mercado inferior a sua atual concorrente.

Também fecharam entre as maiores altas Locaweb (LWSA3), Tim (TIMS3), Petz (PETZ3) e Yduqs (YDUQ3), com respectivas apreciações de 9,07%, 8,38%, 7,82% e 6,84%.