Ibovespa sobe após criação de empregos surpreender nos EUA

O sobe nesta sexta-feira, 2, após três pregões de quedas causados por turbulências domésticas. Às 14h30, o principal índice da B3 sobe 1,28%, aos 127.279 pontos. O movimento é sustentado pelo otimismo externo, que auxilia na recuperação das baixas causadas pela reforma tributária e pela CPI da Covid-19. Por lá, o mercado foi surpreendido positivamente pelos dados de empregos não agrícolas dos Estados Unidos, o payroll.

Divulgado nesta manhã, o payroll revelou a criação de 850.000 empregos não agrícolas, superando as projeções de 700.000 novas vagas. Os empregos privados também cresceram mais do que o esperado, ficando em 662.000 ante estimativas de 600.000. A taxa de desemprego, porém, subiu de 5,8% para 5,9%, tendo em vista a maior busca por trabalho no país.

Os dados reforçaram o otimismo sobre a retomada da maior economia do mundo, mas não a ponto de desencadear temores do mercado sobre riscos de inflação -- e consequente mudança na política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O cenário de retomada, somada a uma taxa de juros próxima de zero, é favorável para a e impulsiona as bolsas internacionais. Nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Nasdaq caminham para renovar suas máximas históricas, enquanto o Dow Jones também avança.

O otimismo também levantou a brasileira, mas os ruídos políticos continuam no radar. Tanto é que o dólar, que caía contra o real, passou a se valorizar após o presidente Jair Bolsonaro entrar na mira da PGR. No final da manhã, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar Bolsonaro por prevaricação no caso de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin.

Por aqui, ações do setor financeiro e da Vale (VALE3), com grande participação no Ibovespa, contribuem para a alta do índice. Mas, são as ações de consumo doméstico que despontam como destaques desta sessão. Entre as maiores altas, estão os papéis da Magazine Luiza (MGLU3) e Natura (NTCO3), que sobem mais de 4%. Já a Ultrapar (UGPA3) lidera as altas do índice, subindo pouco mais de 5%.

Entre as maiores altas também estão as units do BTG Pactual (BPAC11), que avançam 4,11% após o banco vender sua participação de Credpago para a Loft por 1,4 bilhão de reais.

Fora do Ibovespa, as ações da JSL (JSLG3) avançam 11%, após o envio de uma proposta de fusão para a Tegma (TEGM3), que dispara 17%. Segundo Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital, a combinação de negócios é "extremamente" positiva para ambas as empresas, mas com uma leve vantagem para a JSL. "Não tem muito prêmio levando em conta o valor de mercado da Tegma. Mas é só a primeira discussão", disse no programa “Abertura de Mercado” desta sexta. A Simpar (SIMH3), controladora da JSL avança 3,5%.