Ibovespa sobe após criação de empregos nos EUA surpreender

O sobe nesta sexta-feira, 6, acompanhando o movimento de alta de bolsas internacionais, após os dados do mercado de trabalho americano saírem melhores do que as expectativas. Às 10h25, o principal índice da B3 avançava 0,54% para 122.284 pontos.

Divulgado nesta manhã, o relatório oficial de empregos não agrícolas, o payroll, revelou a criação de 943.000 postos de trabalho em julho, superando as estimativas de mercado que giravam em torno de 845.000 e 870.000.

A surpresa com o dado foi ainda maior, tendo em vista que, no meio da semana, a "prévia do payoll" divulgada pelo ADP havia desapontado economistas ao revelar a criação de 330.000 empregos privados, enquanto o consenso era de quase 700.000. Também saiu nesta manhã a taxa de desemprego americana, que caiu de 5,9% para 5,4%, a mínima desde o início da pandemia. O esperado era uma queda para 5,7%.

Os dados melhores do que o esperado reacenderam o otimismo com a recuperação da economia americana, mas aumentaram as preocupações sobre a retirada de estímulos por parte do Federal Reserve.

Em Nova York, o índice Dow Jones, mais ligado à economia tradicional, sobe no mercado de futuros, enquanto o Nasdaq, mais dependente de uma política expansionista, cai. Já os títulos americanos de 10 anos, atrelados às expectativas de inflação e à recuperação econômica, sobem mais de 5%.

No Brasil, a alta do Ibovespa é impulsionada pelas da Vale (VALE3), que sobem 1,5%, recuperando parte das perdas da véspera, quando o papel fechou em queda de mais de 3%. As ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que dispararam na última sessão após o resultado trimestral, apresentam leves perdas.

Na ponta do Ibovespa, as ações da Embraer (EMBR3) lideram as altas, subindo quase 4%. No radar, ainda está o acordo de suporte fechado com a Porter Airlines, que fez encomenda de at[e 80 aeronaves da companhia. No campo negativo, o ambiente externo avesso a companhias de tecnologia penalizam as ações da Totvs (TOTS3) e Locaweb (LWSA3), que recuam quase 2%.

Fora do índice, as ações da Marisa (AMAR3) são o grande destaque da sessão, subindo 10%, em meio a rumores sobre uma possível operação com as Americanas (AMER3), cujas ações caem 1%.

Na última noite, a Americanas soltou um fato relevante informando que foi identificado o "vazamento de informação" sobre um possível operação com Marisa (AMAR3). Ambas as empresas negaram a existência de "qualquer acordo concreto". A Marisa, contudo, informou ter contratado serviços da consultoria americana Lazard para "avaliar alternativas de otimização de sua estrutura de capital". Entre as especialidades da Lazard estão processos de fusão e aquisição.