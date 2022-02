Ibovespa sobe após EUA e Rússia marcarem diálogo sobre Ucrânia

hoje: o principal índice da B3 apresenta leve alta nesta sexta-feira, 18, em meio ao cenário externo mais ameno em relação ao último pregão, quando as bolsas de Nova York tiveram a maior queda diária do ano, com a escalada de tensões na Ucrânia. Nesta manhã, esperanças de uma saída diplomática para a no Leste Europeu melhoram o humor de investidores, mas cautela ainda é palavra da vez.

Às 12h10:

Ibovespa: + 0,18%, 114.047 pontos

S&P 500 (EUA): + 0,19%

Stoxx 600 (Europa): - 0,28%

Onde em 2022? Faça o teste e descubra se você está preparado para encontrar as melhores oportunidades de investimento do ano!

Representantes dos Estados Unidos e da Rússia marcaram uma reunião para a próxima semana para discutir a crise geopolítica. As conversas serão tocadas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrova, e pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken.

Na B3, a Vale (VALE3) é a principal contribuição para a alta do Ibovespa, subindo pouco mais de 1%, mesmo depois de o minério de ferro fechar em queda pelo quinto pregão consecutivo, na China. A queda semanal foi a maior desde 2020 em meio às pressões de reguladores chineses sobre o da commodity. Os papéis da mineradora desabaram mais de 4% na véspera.

Vale (VALE3): + 0,367%

Além da Vale, o setor financeiro ajuda a impulsionar o Ibovespa com de alguns dos principais bancos do país operando em alta de mais de 1%. Já a B3 (B3SA3) chega a subir mais de 3%.

Itaú (ITUB4): + 1,04%

Banco do Brasil (BBAS3): + 1,76%

B3 (B3SA3): + 3,38%

BTG Pactual (BPAC11): + 1,70%

As maior alta deste início de sessão, porém, é liderada pelas ações da Cielo, que disparam cerca de 11%. A forte valorização ocorre após a empresa anunciar a venda de sua participação na Merchant E-Solutions para a Sam I Acquisition por até 290 milhões de dólares. "A transação faz parte da estratégia de crescente concentração da Cielo em seu core-business no Brasil, em linha com outros desinvestimentos concluídos ao longo de 2021", disse a empresa em fato relevante divulgado nesta manhã.

Cielo (CIEL3): + 11,11%

Do lado negativo, as ações da Rumo (RAIL3) têm a pior performance do pregão, refletindo o guidance e o resultado do quarto trimestre divulgados na última noite. empresa de logística teve 1,51 bilhão de reais de receita líquida, abaixo dos 1,65 bilhão de reais projetados pelo mercado. A empresa teve prejuízo líquido de 384 milhões de reais, pressionada pela quebra de safra, que retraiu em 38,4% as exportações de milho. Para 2022, a companhia espera entregar entre 70 e 72 bilhões de TKU (tonelada por quilômetro útil), entre em Ebitda entre 4,1 e 4,5 bilhões de reais e capex (investimentos) entre 2,7 e 2,9 bilhões de reais.

"O novo guidance aponta para números bem abaixo do consenso. Porém, acreditamos que a recente liquidação [dos papéis] já precificou parcialmente em expectativas mais brandas para 2022", afirmaram analistas do BTG Pactual, em relatório. O banco tem preço-alvo de 27 reais para a ação, implicando em um potencial de alta de mais de 70% para o papel. Rumo (RAIL3): - 6,72%