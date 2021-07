Ibovespa cai na contramão de NY com ruídos políticos; dólar sobe

O cai nesta quinta-feira, 1, na contramão do cenário internacional de alta, com os temores políticos se sobrepondo ao otimismo com a recuperação da economia global. Às 12h25, o principal índice da B3 caía 1,13% para 125.295 pontos, enquanto o dólar subia 1,4%, sendo negociado a 5,04 reais.

No Senado, a CPI da Covid ouve o Luiz Paulo Dominguetti Pereira, o representante da Davati Medical Supply que denunciou à Folha de S. Paulo supostos esquemas de corrupção envolvendo a compra de vacinas da AstraZeneca por parte do Ministério da Saúde.

Na CPI, Pereira confirmou o pedido de propina e disse que o deputado Luís Miranda intermediou as negociações sobre a compra de vacinas.

Apesar das declarações, investidores seguem céticos de que as denúncias fortalecerão os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. "É mais um ruído", comenta Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.

No radar dos investidores estão os pedidos semanais de seguro desemprego, que caíram de 415.000 para 364.000. O número foi o menor desde os primeiros impactos da pandemia no mercado de trabalho americano, em março do ano passado. Os pedidos também ficaram abaixo das expectativas de 390.000. No mercado americano, o S&P 500 opera em alta de 0,2%, renovando sua máxima histórica.

Índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) divulgados na Europa reforçam a perspectiva de uma forte recuperação econômica. Na Zona do Euro, o PMI industrial ficou em 63,4 pontos, bem acima da linha dos 50 pontos que divide a contração da expansão da atividade.

Na França e Alemanha, os PMIs ficaram em 59 e 65,1 pontos, respectivamente, superando as estimativas do mercado. Entre os principais países do continente, a única decepção ficou com o PMI industrial do Reino Unido, que embora tenha ficado abaixo do esperado, também saiu forte, em 63,9 pontos. Na Europa, o Stoxx 50 caminha para fechar em leve alta de 0,3%

"Pelos dados que saíram era para as bolsas internacionais estarem com altas mais sólidas. O mercado está meio confuso. Amanhã tem dados do payroll [relatório oficial de empregos não agrícolas dos Estados Unidos] e não dá para saber se um dado positivo vai aumentar o otimismo sobre a retomada econômica ou irá reforçar a percepção de queda de estímulos por parte do Federal Reserve", diz Vieira.

Na , todas as principais do Ibovespa operam em queda, com destaque para as ações da Vale (VALE3), que tem o maior peso no índice e recua 1,6%, mesmo com a alta do minério de ferro no exterior. As ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que iniciaram o dia acompanhando a alta do petróleo, também são negociadas em queda, com perdas próximas de 1%.

No extremo positivo, as ações da BR Distribuidora lideram as altas do Ibovespa, subindo cerca de 3% após a oferta subsequente (follow-on, em inglês) que marcou a venda da fatia remanescente de 37% da Petrobras na companhia. Para analistas a operação é positiva para a companhia, uma vez que tira o risco de interferência estatal. Para analistas do Credit Suisse, a ação pode subir 46% em relação ao do último fechamento.