Ibovespa sobe com exterior à espera de ata do Fed

O sobe nesta quarta-feira, 7, acompanhando a recuperação das bolsas internacionais , enquanto investidores aguardam pela divulgação da ata da última reunião de política monetária do Fed. Às 11h20, o principal índice da B3 subia 0,27% para 125.429 pontos.

Prevista para às 15h, a ata do Fed pode trazer sinalizações sobre os próximos passos da política monetária americana. O documento será revelado em meio à dúvidas sobre a recuperação da atividade econômica dos Estados Unidos, após os últimos dados do setor de serviços terem saído abaixo das expectativas nesta semana. Uma postura mais contracionista do Fed pode fortalecer ainda mais a narrativa de que a retomada pode não ser tão forte quanto se vinha esperando.

Por outro lado, essa mudança de expectativa tem derrubado os rendimentos dos títulos americanos de 10 anos e fortalecido, principalmente, de tecnologia. Nesta manhã, o índice Nasdaq vem registrando uma melhor performance em relação ao Dow Jones e ao S&P 500, mais ligados à economia tradicional. Movimento contrário vinha ocorrendo no mercado americano quando o principal temor era a alta da inflação americana.

Na local, as ações seguem o ritmo do mercado americano, com o setor de tecnologia entre as maiores altas da sessão. Na liderança do Ibovespa, a Locaweb (LWSA3) avança 3,7%. Fora do índice, a Sinqia (SQIA3) sobe 4%.

No radar dos investidores, também estão os dados do IBGE sobre as vendas do varejo de maio. Embora tenham registrado o segundo mês seguido no positivo, com alta de 1,7%, o número ficou abaixo da alta esperada de 2,3%, de acordo com o consenso da Bloomberg.

Ainda assim, as ações do setor de varejo sobem neste pregão, com as de empresas que possuem maior participação digital abrindo alguma vantagem em relação às mais dependentes do varejo físico. Referência do e-commerce brasileiro, os papéis da Magazine Luiza (MGLU3) sobem cerca de 2,2%. Já as varejistas de moda Soma (SOMA3) e Lojas Renner (LREN3) se valorizam menos de 1%.

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, o destaque é a alta de 1% da Vale, que possui maior participação no índice. Entretanto, os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4) viraram para queda, acompanhando o movimento do petróleo no mercado internacional. Ações de grandes bancos também exercem pressão negativa.

Investidores também seguem acompanhando os desdobramentos da reforma tributária e as turbulências políticas de Brasília, envolvendo suspeitas de corrupção relacionadas ao governo federal. Ainda que o bolsa brasileira acompanhe o bom humor estrangeiro, o câmbio volta a sinalizar preocupações internas, com o real performando pior que outras moedas emergentes, como o peso mexicano, o rublo russo e o rand sul-africano. Negociado próximo da máxima desta quarta, o dólar sobe 0,6% e é vendido a 5,24 reais.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME