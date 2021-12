Ibovespa sobe com exterior à espera de dado de desemprego dos EUA

O avança 0,75% para 105.254 pontos às 10h15 desta sexta-feira, 3, ainda refletindo a aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. No último pregão, o principal índice da B3 registrou a maior alta do ano, subindo 3,66%. Nesta sessão, o movimento ainda tem respaldo do cenário externo, onde as bolsas apresentam leves ganhos no aguardo da divulgação dos dados do mercado de trabalho americano, prevista para às 10h30. O dólar cai 0,45%, a 5,635reais.

Considerado um dos principais números da economia americana, o payroll, o relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos, deve apresentar a criação de 555.000 postos de trabalho em novembro, segundo as projeções de mercado, acima dos 531.000 apresentados no mês anterior. Para a taxa de desemprego, a expectativa é de uma leve redução de 4,6% para 4,5%.

A divulgação dos dados de desemprego ocorre na mesma semana em que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, emitiu sinais de que aceleraria o processo de retirada de estímulos, dado a recuperação da economia americana e os altos níveis de inflação. Segundo ele, o tema será debatido na próxima reunião de política monetária, daqui a duas semanas.

No radar dos investidores também estão dados da produção industrial brasileira, que saíram abaixo do esperado, mostrando contração de 0,6% ante expectativa de alta de 0,5%. Na comparação anual, a produção industrial despencou 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado.