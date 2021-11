Ibovespa avança pelo terceiro dia seguido com ajuda do exterior

O sobe 1,08% para 105.642 pontos, às 12h desta quinta-feira, 25, caminhando para seu terceiro dia de recuperação desde que fechou em seu menor patamar do ano, no início da semana. Neste pregão, o movimento acompanha as altas das bolsas internacionais, apesar de preocupações sobre o aperto monetário nos Estados Unidos e o avanço da pandemia na Europa.

Com o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, o dia promete ser de menor liquidez já que não haverá pregão à vista em Wall Street. No mercado de futuros, que segue aberto, os principais índices americanos operam em leve alta junto com as bolsas da Europa. Por lá, o Stoxx 600 avança 0,23%, já próximo do fechamento, mesmo após a Alemanha chegar a 100.000 portos pela covid-19 em meio a discussões sobre novo lockdown.

No Brasil, economistas repercutem o IPCA-15 de novembro, que foi o maior para o mês desde 2002. Divulgado nesta manhã pelo IBGE, a inflação da primeira quinzena do mês bateu 1,17%, voltando a superar o consenso de mercado e 1,13% de alta. Com o resultado, a inflação anual acelerou de 10,34% para 10,73%.

"Em termos agregados sabemos bem que a inflação segue persistente. Gasolina e gás de cozinha continua tirando o sono do brasileiro", afirma em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Na leitura de Étrore Sanchez economista-chefe da Ativa, houve melhor dinâmica no núcleo do IPCA, "ainda assim não há nada que possamos afirmar quanto ao ponto de virada para uma desinflação". "Em termos de política monetária, avaliamos que a divulgação de agora não trouxe grandes contribuições. Seguimos projetando que o BC elevará a em 2 ponto percentual [na próxima reunião]", diz em nota.

Destaques

Aproveitando o ambiente externo positivo, investidores voltam a recompor posição em que estiveram entre as piores performances das últimas semanas. Na ponta do Ibovespa, as ações do Banco Inter (BIDI4) sobem 6,71% e as da CVC (CVCB3), 6,23%. As construtoras Cyrela (CYRE3), EZTec (EZTC3) sobem mais de %.

Entre os papéis com maior peso no índice, o setor bancário volta a ter contribuição positiva junto com as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que avançam mais de 3%. Na última noite, a estatal apresentou parte de seus planos estratégicos para os próximos cinco anos, que incluem entre 15 e 25 bilhões de dólares em desinvestimento e mais de 60 bilhões de dólares em investimento, sendo 84% destinado à exploração e produção de petróleo e gás natural. Nesta quinta, executivos da companhia se encontram com investidores para mais detalhes.

Já a Vale (VALE3), que veio sustentando as últimas altas do Ibovespa, em linha com a recuperação do minério de ferro na China, opera em queda de 1% nesta manhã, com investidores realizando lucros. Na China, o minério voltou a fechar em alta, batendo a máxima em cinco semanas. Contudo, o rali já dá sinais de desgaste, com a alta de pouco mais de 1% desta madrugada sendo a menor dos últimos pregões.

Com as maiores quedas do Ibovespa estão NotreDame Intermédica (GNDI3), que recua 3,12% e Hapvida (HAPV3), em queda de 3,11%.