Ibovespa sobe com investidores digerindo recuo de Bolsonaro

O sobe nesta sexta-feira, 10, com investidores ainda repercutindo a trégua entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente Jair Bolsonaro, após a divulgação da carta "Declaração à Nação". Às 11h, o principal índice da B3 subia 0,47% para 115.897 pontos. O dólar cai 0,23%, a 5,215 reais

O tom positivo se estende desde o fim da última tarde, quando o ex-presidente Michel Temer anunciou que Bolsonaro faria um aceno ao STF. Em sua “Declaração à Nação”, Bolsonaro recuou. Depois de duras ameaças ao Supremo Tribunal Federal nos atos de 7 de setembro, o presidente disse em carta que foi abalado pelo "calor do momento" e que “nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes”. O presidente até mesmo elogiou “qualidades como jurista e professor” do ministro Alexandre de Moraes, embora tenha citado “naturais divergências”.

Entre investidores, a trégua, além de reduzir incertezas políticas (como a possibilidade de impeachment ou golpe), reacende alguma esperança de andamento de reformas e de endereçamento dos gastos com precatórios. No radar, também está o arrefecimento da greve dos caminhoneiros, que embora continue, tem perdido força.

Além da melhora do ambiente externo, o mercado internacional contribui com o maior apetite por risco. No exterior, os principais índices de operam em alta, com menores preocupações sobre o início da retirada de estímulos por parte de bancos centrais. Nos Estados Unidos, o S&P 500 sobe 0,53%, o Nasdaq, 0,64% e o Dow Jones, 0,20%. Por lá, investidores também repercutem a inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de agosto, que bateu 8,3% no acumulado de 12 meses, levemente acima do consenso de 8,2%. Por outro lado, o PPI mensal ficou em 0,7%, ainda que acima do consenso de 0,6%, o número saiu abaixo do 1% de julho.

No Brasil, o principal dado desta manhã foi o de vendas do varejo, que saiu bem melhor do que o esperado, com alta anual de 5,7%. A projeção do mercado era de um crescimento de 3,5%. Já a alta mensal foi de 1,2%.

Destaques

Beneficiadas pela queda dos juros longos, com a melhora do ambiente político, ações de construtoras figuram entre as maiores altas do Ibovespa, com MRV (MRVE3), Cyrela (CYRE3) e EzTec (EZTC3) subindo 4,1%, 3,7% e 3,6%, respectivamente. O setor de tecnologia é outro a reagir positivamente, com as ações da Méliuz (CASH3) disparam 5,7% e liderando as altas do índice. Totvs (TOTS3) e Locaweb (LWSA3) sobem 0,6%.

Entre as ações com maior representação no índice, a Vale (VALE3) sobe 1,35% e ajuda a impulsionar o índice, enquanto siderúrgicas avançam mais de 2%, mesmo com a queda do minério de ferro no exterior. A CSN (CSNA3), que adquiriu as operações brasileiras da Holcim, líder global em cimentos, sobe 2,5%. Já as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), com o segundo maior peso do Ibovespa têm respectivas altas de 0,8% e 0,5%.