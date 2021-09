Ibovespa cai com mercado digerindo inflação nos EUA e falas de Campos Neto

Após abrir em alta nesta terça-feira, 14, o passou a operar em queda, em linha com a piora do mercado internacional, que avalia os últimos dados de inflação dos Estados Unidos. Às 11h45, o principal índice da B3 caía 0,28% para 116.084 pontos. Já o dólar segue seu movimento de alta contra moedas emergentes e avança 0,30%, negociado a 5,239 reais.

Divulgado nesta manhã, o índice de ao consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) de agosto ficou em 0,3% ante o consenso de 0,4%. No acumulado de 12 meses, a inflação ao consumidor caiu de 5,4% para 5,3%. Esta foi a primeira queda da inflação anual desde a divulgação outubro do ano passado, quando ainda estava em 1,2%. Já o núcleo do CPI de agosto, para o qual a projeção era de 0,3%, ficou em 0,1%. Com a inflação americana mais branda, cresce a perspectiva de que a retirada de estímulos por parte do Federal Reserve irá ocorrer de forma mais lenta.

Após o CPI abaixo do esperado, o mercado americano chegou a estender seu movimento de alta, mas perdeu força, com investidores temendo que a menor inflação seja um indicativo de desaceleração da retomada econômica. Em agosto, o principal indicador do mercado de trabalho americano, o payroll, mostrou que a criação de empregos urbanos ficou menos da metade do que o esperado. Na Europa, o índice Stoxx 600 opera próximo da estabilidade.

No Brasil, investidores reagem às falas do presidente do Banco Central, Roberto Campo Neto, que participou do evento Macro Day, do BTG Pactual, nesta manhã. A uma semana da reunião do Comitê de Política Monetária, Campos Neto disse que irá subir a taxa para converter a inflação para a meta de , mas afirmou que irá manter o "plano de voo" no ritmo da elevação de juros, sem, necessariamente, deixar-se influenciar por "dados de alta frequência".

A declaração ocorreu em meio à crescente expectativa de uma elevação de juros dura na próxima reunião, de até 1,5 ponto percentual, e dados mensais de inflação constantemente superando as estimativas. A declaração do banqueiro central de manter "o plano de voo", no entanto, reduziu as expectativas de aperto mais agressivo na próxima reunião. Na , o juro futuro com vencimento em outubro, cai 2%.

Destaques

Na bolsa, as da Petrobras (PETR3/PETR4) e da Vale (VALE3) com as maiores participações do Ibovespa, empurram o índice para baixo, recuando pouco mais de 1%. Para a Vale, pesa o cenário incerto para o minério de ferro diante da menor demanda pela commodity. Para a Petrobras, que recua mesmo com a alta do petróleo no exterior, segue no radar as pressões para o controle de preços do combustível. Nesta terça, o presidente da estatal, general Joaquim Silva e Luna, trata sobre o tema na Câmara. Na véspera, o presidente da Casa, Arthur Lira, disse que "os brasileiros são seus acionistas".