Ibovespa cai com dados de emprego dos EUA e vai a 116 mil pontos

O opera em leve queda nesta sexta-feira, 3, com os investidores digerindo dados do mercado de trabalho americano. Às 12h, após passar quase toda a manhã em alta, o principal índice da B3 caía 0,45% para 116.187 pontos. No mercado de câmbio, o dólar segue sendo negociado próximo da estabilidade, próximo de 5,18 reais.

Divulgado nesta manhã, o relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos, o payroll, revelou a criação de apenas 243.000 postos de trabalho urbanos em agosto ante a expectativa de 750.000 novas vagas. No país, a taxa de desemprego caiu de 5,4% para 5,2%. Embora o payroll sinalize uma recuperação da economia americana mais lenta do que a projetada, os números reforçam a necessidade de manutenção de estímulos por parte do Federal Reserve (Fed).

"Há uma atenção para o ritmo de retirada dos estímulos monetários. Com os dados mais fracos, repercute no mercado a possibilidade de manutenção dos estímulos por um período maior. Nesse cenário há uma queda do dólar e o mercado acionário se beneficia da maior liquidez global. Mas é preciso cautela, porque o Fed está em véspera de reduzir a compra de ativos", diz Camila Abdelmalack economista-chefe da Veedha Investimentos.

No mercado americano, o índice Nasdaq, com maior composição de empresas mais dependentes de políticas expansionistas, sobe 0,15%. Já os índices Dow Jones e S&P 500, mais ligados à economia tradicional, operam em leves quedas. Na Europa, o Stoxx 600 cai 0,9%, podendo fechar na maior queda desde meados de agosto. Além do payroll, os europeus repercutem dados de atividade econômica mais fracos do que o esperado em todo o continente.

Por aqui, as da Vale (VALE3) sobem 1% e ajudam a sustentar o Ibovespa, impulsionada pela valorização do minério de ferro na Ásia. Sozinha, a empresa é responsável por 11,53% da nova carteira do índice.

Do lado negativo, os grandes bancos, como Itaú (ITUB4), Santander (SANB11), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC3/BBDC4) recuam pouco mais de 1%, exercendo pressão negativo sobre o Ibovespa. Já a Equatorial (EQTL3) cai 2,5%, tendo no radar a concessão de serviços de saneamento no Amapá vencida pela companhia. Entre as maiores quedas ainda estão Rumo (RAIL3) Multiplan (MULT3) e Embraer (EMBR3), com quedas superiores a 2%.

Fora do Ibovespa, as ações da Ser Educacional (SEER3) avançam mais de 3%, após anunciar a aquisição da empresa de gestão de provas Prova Fácil. De acordo com fato relevante, a Prova Fácil deve contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de educação continuada. A compra também representa a entrada da Ser no segmento de gestão de provas, "que tem se desenvolvido de forma significativa nos últimos anos, em razão da crescente demanda pela realização de provas online."