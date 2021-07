Ibovespa sobe com NY após dados do varejo americano

O sobe nesta sexta-feira, 16, acompanhando o bom humor externo, com investidores atentos aos balanços do segundo trimestre e aos dados da economia americana. Às 10h20, o principal índice da B3 subia 0,40% para 127.980 pontos.

Divulgado nesta manhã, as vendas do varejo americano tiveram uma alta inesperada, com os dados de junho revelendo crescimento de 0,6% ante expectativa de uma contração de 0,4%. Por outro lado, as vendas de maio foram revisadas de queda de 1,3% para 1,7%.

"A notícia é boa. Mas sempre temos que tomar cuidado, já que muitas vezes notícias boas apontam para uma possível elevação dos juros nos EUA e assim os mercados caem na esteira de juros maiores", comenta em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Após a divulgação dos números, os rendimentos dos títulos americanos chegaram a acelerar, subindo mais de 2%. No entanto, as bolsas internacionais seguem firmes até o momento, se recuperando das perdas do dia anterior.

O apetite por risco nesta sexta também contagia o mercado de câmbio, com investidores aumentando posições em moedas emergentes, que se valorizam contra o dólar. No Brasil. a moeda americana recua 0,3% nesta manhã, sendo negociada na casa dos 5,10 reais.

Na , as da B2W (BTOW3) lideram as altas, subindo 3%. Na segunda-feira, 19, o ticker da empresa, que está em processo de fusão com as Lojas Americanas (LAME4) passará a ser AMER3. As ações LAME4 sobem mais de 1%.

Ainda no varejo, as ações da Magazine Luiza voltam a se apreciar, após terem se valorizado 3,45% na véspera, com o anúncio da compra da KaBum e de planos de expansão. Neste pregão, os papéis sobem mais 2%.