Ibovespa sobe com foco em agenda de resultados; Desktop dispara em estreia

O avança nesta quarta-feira, 21, acompanhando o movimento de alta das bolsas internacionais, com a agenda de balanços do segundo trimestre ofuscando as preocupações com a variante delta do coronavírus. Às 11h24, o principal índice da B3 subia 0,19% para 125.637 pontos.

Entre os maiores componentes do Ibovespa, as dos grandes bancos e da Petrobras (PETR3/PETR4) são negociadas em alta, puxando o índice para cima.

Os destaques, porém, estão com as ações de empresas que abriram a temporada brasileira de balanços na última noite. Após aumentar em 277% seu líquido no segundo trimestre, as ações da Romi (ROMI3) chegaram a subir mais de 5%, liderando as altas do Índice Small Caps. Já a Neoenergia (NEOE3), que apresentou crescimento de lucro de 137%, tem alta superior a 3%.

As ações da Desktop (DESK3), que estreiam na B3, disparam 6,5% nesta manhã. Em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) realizada no início da semana, a empresa levantou cerca de 700 milhões de reais, com as ações sendo precificadas a 23,50 reais, próximo do piso da faixa indicativa de 23 reais.

Dentro do Ibovespa, são as units do Banco Inter (BIDI11), que lideram as altas, subindo cerca de 4%, após a agência de classificação de risco Fitch alterar a perspectiva do Inter de negativa para positiva, mas mantendo o rating de em "A-(bra)". "Os ratings do Inter refletem a evolução de sua boa franquia e do forte modelo de negócios nos últimos anos, com a ampliação da oferta de produtos e serviços, e maior de receitas", afirmaram os analistas da Fitch.

Logo na sequência, subindo mais de 3%, estão as ações da resseguradora IRB (IRBR3). A alta ocorre a empresa apresentar seu resultado de maio. A empresa conseguiu fechar o mês no azul, com lucro de 7,5 milhões de reais ante o prejuízo de 202,1 milhões de reais registrado no mesmo mês de 2020.

Do lado negativo, as ações da Americanas (AMER3) caem pelo terceiro pregão consecutivo e já acumula desvalorização de mais de 10% desde segunda-feira, 19, quando foi oficializada a mudança do ticker de BTOW3 para AMER3, também alternando o nome da companhia, que deixa de ser B2W. O processo faz parte da fusão entre B2W e Lojas Americanas (LAME4), que passa a ser a controladora do negócio, enquanto a primeira, executora. Neste pregão, a Americanas cai mais de 1%.

Câmbio

Apesar do clima positivo nas bolsas de valores, investidores seguem em busca de proteção em dólar, derrubando a cotação de moedas emergentes, como rand sul-africano, peso mexicano e lira turca. No Brasil, o dólar sobe, sendo negociado acima de 5,23 reais. Caso encerre em alta, este será o quarto pregão de valorização do dólar dos últimos cinco.