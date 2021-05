Ibovespa sobe com NY e se aproxima dos 125 mil pontos

O sobe nesta quinta-feira, 27, acompanhando o movimento de alta do mercado internacional, com investidores digerindo os últimos dados da economia americana. Às 10h30, o Ibovespa subia 0,44% para 124.539 pontos.

No radar dos investidores está a segunda prévia do PIB americano do primeiro trimestre, que confirmou a alta de 6,4% apresentada em abril. A expectativa do mercado era de uma leve correção para 6,5%. Por outro lado, os pedidos de bens duráveis e de seguro desemprego sinalizaram forte recuperação da economia americana no segundo trimestre.

Também divulgados nesta manhã, os pedidos semanais de seguro desemprego caíram de 444.000 para 406.000, registrando uma nova mínima desde o início da pandemia. As estimativas eram de queda para 425.000. Já os pedidos de bens duráveis de abril tiveram alta mensal de 1% ante o crescimento previsto de 0,8%.

Embora possam sugerir maior pressão inflacionária, após a divulgação dos dados, os índices futuros americanos chegaram a entrar no campo positivo. Contudo, pouco depois, o Nasdaq entrou no vermelho. Com maior concentração de empresas de tecnologia - mais dependentes de estímulos monetários - o índice é o mais sensível aos temores de inflação no mercado americano.

Na B3, são as da Vale (VALE3) que impulsionam a alta do Ibovespa, subindo cerca 1%. A alta ocorre após leve recuperação do minério de ferro na China. Ações de siderúrgicas também operam em alta, com CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5) e Gerdau (GGBR4) também avançando 1%.