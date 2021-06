Ibovespa sobe com otimismo sobre recuperação econômica

O abriu em alta nesta quinta-feira, 24, em linha com o cenário externo positivo, com o otimismo sobre a recuperação econômica ofuscando as preocupações relacionadas à inflação e possível aperto monetário. Às 10h30 o principal índice da B3 subia 0,73% para 129.365 pontos.

Dados sobre a economia americana ajudam a arrefecer os temores de uma redução de estímulos por parte do Federal Reserve. Divulgados nesta manhã, o PIB do primeiro trimestre, os pedidos de seguro de desemprego e a demanda por bens duráveis saíram piores do que o esperado nos Estados Unidos.

O PIB, que teve sua terceira e última revisão., se manteve em 6,4% na comparação trimestral, ficando abaixo das expectativas de 6,5% de alta. Os pedidos semanais de seguro desemprego caíram de 418.000 para 411.000, mas ficaram acima da estimativa de mercado de 380.000. Já os pedidos de bens duráveis subiram 2,3% em maio, enquanto as projeções apontavam para uma alta de 2,8%.

A menor percepção de sobreaquecimento da economia americana, com os dados ficando abaixo do esperado, contribui a desvalorização do dólar no mundo. No Brasil, a moeda americana ensaia a quarta queda consecutiva, chegando a ser negociada abaixo de 4,94 reais.

Na , o clima favorável a ativos de risco favorece de todos os setores. Mas o destaque dos primeiros minutos de pregão é o varejo, onde as ações da Magazine Luiza (MGLU3), B2W (BTOW3), Lojas Americanas (LAME4), e Lojas Renner (LREN3) sobem mais de 2%.