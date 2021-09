Ibovespa sobe com recuperação no exterior e retoma os 110 mil pontos

O sobe nesta terça-feira, 21, acompanhando a recuperação do mercado internacional, após duras perdas registradas no início da semana em meio a temores sobre o superendividamento da chinesa Evergrande. Às 13h33, o principal índice da B3 subia 1,63% para 110.619 pontos, saindo da pior pontuação desde novembro do ano passado. Já o dólar se esvaloriza no mundo todo, conforme investidores se voltam para ativos mais arriscados. Por aqui, a moeda americana cai 0,82%, sendo negociada a 5,287 reais.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 avança 0,41%, após registrar sua maior queda desde maio. Já na Europa, o Stoxx 600 fechou em alta de 1%.

Apesar do cenário maios favorável no exterior, ligadas ao minério de ferro voltam apresentam forte volatilidade nesta terça, refletindo as incertezas sobre o setor. Após chegar a subir cerca de 2%, as ações da Vale (VALE3) operam próximas da estabilidade%, com siderúrgicas entre as maiores quedas do Ibovespa. Na lanterna, a CSN (CSNA3) recua 3,57%. Já a Usiminas (USIM5), que chegou a subir mais de 2%, cai 3,13%. Outro setor ligado à China, o de celulose, também apresenta perdas, com Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) caindo quase 1%.

"Apesar de estarmos em um momento bem forte para o mercado de commodities global, há grandes incertezas sobre a Evergrande, que é uma empresa de construção e demanda muito aço. Se houver uma sistêmica, devemos ter uma menor demanda por minério de ferro, podendo se alastrar para outras commodities", disse Marcel Zambello, analista do BTG Pactual Digital, na Abertura de Mercado desta terça.

No campo positivo, ações de aviação e turismo figuram entre as maiores altas, com o maior afrouxamento de regras para viagens internacionais. CVC (CVCB3) e Gol (GOLL4) chegam a subir mais de 4% e 3%, respectivamente. No radar ainda está o anúncio da CVC de que as reservas domésticas está 91% do nível pré-pandemia. Já a Gol é acordou a compra ou arrendamento de 250 aeronaves eVTOL, também conhecida como "carro voador". A Azul (AZUL4) avança 1,6%. A maior alta do Ibovespa, no entanto, é liderada pelas ações da Méliuz (CASH3), que disparam 6,3%. No ano, os papéis da fintech já subiram 360%.

Entre as ações com maior participação no índice, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) sobem pouco mais de 1,7%, impulsionadas pela alta do petróleo. A valorização contribui com o movimento positivo do Ibovespa junto com o setor financeiro. Entre os grandes bancos Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) sobem cerca de 1%.

Além de seguir o ambiente externo, internamente, investidores seguem atentos aos desdobramentos da crise dos precatórios. Nesta terça, o tema deve ser tratado em reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro Paulo Guedes. Segundo a Veja, deve ser permitido que os gastos com precatórios ultrapassem o teto de gastos de 2022 e seja estabelecido um limite para esse tipo de despesa.