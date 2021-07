Ibovespa sobe e volta aos 127 mil pontos em recuperação pós-feriado

O subiu nesta segunda-feira, 12, absorvendo as altas da última sexta-feira, 9, em que a B3 esteve fechada devido ao feriado estadual da Revolução Constitucionalista. No exterior, os principais índices americanos bateram recordes tanto no pregão da véspera e voltaram a fechar em alta nesta segunda-feira. Já o Ibovespa avançou 1,73%, chegando aos 127.593 pontos.

No mercado internacional, as bolsas fecharam no positivo, com investidores avaliando os efeitos econômicos da variante Delta do coronavírus e à espera do início da temporada de balanços do segundo trimestre nos Estados Unidos, que começa amanhã. Os três principais índices dos EUA registraram alta: o Dow Jones subiu 0,36%, o S&P 500 teve alta de 0,35% e o Nasdaq avançou 0,21%.

Por aqui, o movimento de alta também foi impulsionado pela valorização das da Vale (VALE3), que têm a maior participação no índice e tiveram alta de 1,45%. As siderúrgicas também avançaram neste pregão, repercutindo a alta no do minério de ferro, que subiu 1,43% no porto de Qingdao, para 217,85 dólares a tonelada. Destaque para a CSN (CSNA3), que avançou 6,17%.

Outro ponto que ajudou o índice a deslanchar foi a percepção de que a reforma tributária pode ser suavizada. Na última sexta-feira, o relator do projeto de lei da reforma, o deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), afirmou à Folha de S.Paulo que a proposta do ministro da Economia Paulo Guedes deve ser “praticamente toda” alterada.

Dois dos pontos de maior atenção para o mercado podem sofrer alterações. A alíquota paga pelos pode ser reduzida para baixo dos 20% previstos na proposta de Guedes. Além disso, é possível que a medida volte a prever o instrumento dos JCP (juros sobre capital próprio), que eram banidos pelo texto inicial.

Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em post no Twitter que o relator estuda reduzir em 50 bilhões de reais a carga tributária sobre a renda do capital produtivo e dos trabalhadores. O parecer preliminar da casa deve ser entregue amanhã.

O relator @depcelsosabino estuda reduzir, em 50 bilhões de reais, a carga tributária sobre a renda do capital produtivo e dos trabalhadores. — Arthur Lira (@ArthurLira_) July 12, 2021

A diminuição das tensões internas se refletiram no câmbio e o dólar voltou a cair contra o real. A divisa americana recuou 1,25% nesta segunda-feira, e encerrou a sessão cotada a 5,174 reais.

O clima positivo no mercado se estendeu a quase todas as ações da bolsa, com apenas seis dos 84 papéis do Ibovespa fechando em queda. A maior queda foi das ações do Carrefour (CRFB3), que recuaram 1,06%. As demais tiveram quedas inferiores a 1%. Foram elas: Marfrig (MRFG3), Suzano (SUZB3), Via (VVAR3), PetroRio (PRIO3) e Pão de Açúcar (PCAR3).

O maior destaque do campo positivo foram as ações da Embraer (EMBR3), que lideram as altas do índice, subindo cerca de 8,18%. A valorização ocorreu após a empresa ter anunciado a encomenda de até 80 jatos E195-E2 pela Porter Airlines por 5,82 bilhões de dólares. Segundo o anúncio, a Porter tem um pedido firme de 30 jatos, com direito de compra de mais 50 do mesmo modelo.

Na sequência, os papéis da CVC (CVCB3) tiveram alta de 7,29%, acompanhando as perspectivas de reabertura econômica. Na véspera, o governador de São Paulo João Doria antecipou pela quarta vez o calendário de vacinação no estado e prometeu vacinar todos os adultos até o dia 20 de agosto.

Também entre as maiores altas, os papéis da Cosan (CSAN3) avançaram 6% com a notícia de que o governo do estado de São Paulo propôs renovar por 20 anos a concessão da Comgás, controlada pelo grupo Cosan. A concessão vence em 2029, mas o governo defende a renovação antecipada.

Fora do Ibovespa, as ações da Burger King Brasil (BKBR3) subiram 7,92% com a empresa incorporando as operações brasileiras da rede de pizzarias Domino's.

Já as ações da Azul (AZUL4) fecharam em alta de 3,25%, após a companhia apresentar dados operacionais de junho. No mês, a empresa registrou alta de 280% no volume de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. O setor aéreo é uma das principais apostas de investidores que querem obter lucros com a diminuição das restrições de mobilidade.

Em dia de estreia na B3, as ações da empresa do agronegócio 3tentos (TTEN3) chegaram a subir mais de 4% nos primeiros negócios do pregão. Mas a forte valorização durou pouco e a ação fechou em queda de 1,22%, cotada a 12,11 reais. Na oferta pública inicial (IPO, na sigla e inglês), as ações saíram por 12,25 reais.

Maiores altas Maiores quedas Embraer EMBR3 8,18% Carrefour CRFB3 -1,06% CVC CVCB3 7,29% Marfrig MRFG3 -0,90% CSN CSNA3 6,17% Suzano SUZB3 -0,87%

