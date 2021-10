Ibovespa sobe em dia de recuperação no exterior e alta do petróleo

O opera em alta nesta terça-feira, 5, em linha com as bolsas internacionais, que se recuperam das perdas do primeiro pregão da semana, quando preocupações sobre a inflação e o nível da atividade econômica pressionaram o dos ativos. Às 10h55, o principal índice da B3 subia 0,31% para 110.730 pontos.

Parte do alívio se deu com números da economia europeia, que saíram melhores do que o esperado. Em praticamente toda Europa, os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) superaram as estimativas e ficaram acima da linha dos 50 pontos, que divide a contração da expansão econômica. Já o índice de preço ao consumidor (IPP) de agosto ficou em 1,1% na Zona do Euro contra o consenso de alta de 1,3%. Ainda assim, o acumulado anual segue preocupante, a 13,4%.

Por outro lado, um dos motivos da inflação, a valorização das commodities persiste. Após ter superado os 81 dólares por barril pela primeira vez desde 2018, o petróleo brent segue em alta, subindo mais de 1,40%, após o aumento de produção acordado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) não ter alterado a perspectiva de traders sobre esse mercado.

A valorização do petróleo ajuda a impulsionar as da Petrobras (PETR/PETR4), que puxam o Ibovespa, subindo mais de 1%. A petrolífera privada PetroRio (PRIO3) dispara mais de 4,4%, liderando as altas do índice. No índice Small Caps, a 3R (RRRP3) sobe 2,55%. No radar dos acionistas da 3R ainda estão a aprovações do Cade de compras de participação no campo Sanhaçu e na Duna Energia.

Outro setor com grande participação no Ibovespa, o financeiro também contribui com a alta do índice. Entre os grandes bancos, Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) sobem mais de 1%.

No exterior, o dia também é de recuperação de ações de tecnologia, que estiveram entre as maiores perdas da última sessão. Com certo alívio dos temores sobre inflação, o setor, que costuma depender mais de políticas de estímulos, é destaque do mercado americano, com o índice Nasdaq superando as altas do Dow Jones e S&P 500.

O movimento, porém, não se repete no Brasil, com as principais empresas de tecnologia do Ibovespa operando de forma mista. Enquanto a Méliuz (CASH3) sobe pouco mais de 2%, Totvs (TOTS3), e Inter (BIDI11) operam em queda. A Locaweb (LWSA3), que anunciou nesta manhã a compra da Squid, cai 1%. A Eletromidia (ELMD3) recua na mesma magnitude, após comprar a NoAlvo.

Na ponta positiva ainda estão os papéis da GPA (PCAR3) e Americanas (AMER3), subindo mais de 4%. No ano, ambos os papéis acumulam perdas de cerca de 60%. Já a CVC (CVCB3) e Soma (SOMA3) lideram as perdas, com quedas de 2,5%.