Ibovespa sobe impulsionado por ações da Vale e grandes bancos

O sobe nesta segunda-feira, 26, mesmo com o cenário internacional instável, com investidores digerindo tensões sino-americanas após conversa entre representantes de ambos os países nesta madrugada e novos apertos regulatórios sobre empresas chinesas. Às 12h15, o principal índice da B3 subia 0,78% para 126.031 pontos.

Apesar do ambiente misto no exterior, as com maior participação no Ibovespa avançam nesta manhã. Com o maior peso, os papéis da Vale (VALE3) sobem 1,4%, após o minério de ferro fechar em alta na China, quebrando uma sequência de quedas. A commodity vinha de sua pior performance semanal desde fevereiro de 2020 e sua recuperação também contribui com ações de siderúrgicas, que figuram entre as maiores altas da sessão. CSN (CSNA3), e Usiminas (USIM5) sobem 4,06% e 2,67%, respectivamente.

Além da Vale, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) e dos grandes bancos são negociadas em alta, dando sustentação ao Ibovespa. O Itaú (ITUB4), com a maior representação do setor financeiro, sobe mais de 2,17% junto com as ações do Santanter (SANB11). Bradesco (BBDC3/BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) avançam mais 1%.

Ainda no campo positivo, as ações da Hypera (HYPE3) oscilam próximas da estabilidade, após a empresa ter divulgado seu resultado do segundo trimestre na noite de sexta-feira, 23 Praticamente em linha com as expectativas, a farmacêutica apresentou receita líquida de 1,51 bilhão de reais, 43% superior ao mesmo período do ano passado. O líquido ficou em 480 milhões de reais. Na sexta, as ações da Hypera já tinham subido 3,31%, com investidores se adiantando ao resultado.

O otimismo não é o mesmo sobre as os balanços da TIM (TIMS3) e EDP Brasil (ENBR3), que recuam cerca de 1%, antes de divulgarem seus respectivos resultados nesta noite. Segundo estimativas colhidas pela Bloomberg, o lucro da Tim deve ficar 333 milhões de reais, enquanto o da EDP, de acordo com a Refinitiv, em 388 milhões de reais.

Do lado negativo, ações ligadas ao varejo figuram entre as maiores quedas do Ibovespa, com Magazine Luiza (MGLU3) caindo mais de 2%. Americanas (AMER3) e Hering (HGTX3) recuam mais de 1%. Composto pelos maiores shoppings e varejistas do país, o Índice de Consumo da B3 (ICON) cai 0,4%, apesar da alta do Ibovespa. Como pano de fundo das quedas do setor está a alta dos juros futuros na B3, após terem disparado na sexta-feira, 23, com dados de inflação mais fortes.

Mercado internacional

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações apresentam leves quedas de até 0,2% no início da sessão em Nova York. Na Europa, onde as bolsas caíam ainda no início do dia, o cenário já se mostra mais propício ao risco, com os mercados da França, Espanha, Itália e Portugal chegando a operar em alta. No Reino Unido e na Alemanha, porém, as quedas persistem.

Ainda assim, o ambiente é bem diferente do da madrugada, quando a de Hong Kong encerrou em queda de 3,9% e a da China em mais de 2%, com o governo chinês aumentando o cerco sobre empresas de tecnologia e de educação. Uma das principais empresas da região, o Alibaba despencou 6,4%.

Também atentos à agenda de resultados, investidores internacionais aumentam posição em ações da Tesla, que sobem 1% antes da apresentação do resultado do segundo trimestre, prevista para esta noite. A expectativa é de que a empresa reporte lucros recordes após o encerramento do pregão.