Ibovespa zera alta com temores sobre inflação nos Estados Unidos

O oscila próximo da estabilidade nesta segunda-feira, 10, com temores sobre inflação americana ganhando força no mercado internacional e contrastando com a alta do setor de commodities. Às 12h43, o índice subia 0,23% para 122.313 pontos.

Nos Estados Unidos, de tecnologia sofrem as maiores perdas, com o medo de que a manutenção dos juros próximos de zero não dure tanto quanto o esperado, tornando mais caro o financiamento de projetos e desacelerando o crescimento dessas empresas.

Com o temor de inflação, os principais índices americanos operam de formas totalmente diferentes. Enquanto o Nasdaq, com maior participação de empresas de tecnologia, cai 1,5%, o Dow Jones, mais ligado à "economia tradicional", sobe 0,6%. O S&P 500, mais amplo e considerado o principal índice do mercado americano, cai 0,13%.

No mercado brasileiro, movimento semelhante ocorre com Totvs (TOTS3) e Locaweb (LWSA3), que lideram as perdas do Ibovespa, caindo cerca de 5%. Associadas ao comércio eletrônico, as ações da Magazine Luiza (MGLU3) caem 4% e as da Via (VVAR3), 1,6%.

O índice só consegue se manter próximo da estabilidade graças à alta da Vale (VALE3), que tem a maior participação entre os mais de 80 componentes, e sobe 2,4% embalada pela valorização de 10% do minério de ferro na China. Em Singapura, onde também é negociada, a commodity chegou subiu para a marca recorde de 226 dólares

A apreciação do minério de ferro foi impulsionada pela expectativa de recuperação global da indústria de aço. No pano de fundo, também estão tensões comerciais entre a China e Austrália, maior produtora de ferro do mundo.

Com o minério de ferro em alta, siderúrgicas também sobem forte nesta sessão, com CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5) e Gerdau (GGBR4) avançando 2,5%, 2,3% e 1,7%, respectivamente. A CSN Mineração sobe 2%. A Bradespar, holding do Bradesco que possui grande participação na Vale, sobe mais de 2%.

Apesar da busca de investidores por empresas que se beneficiam da alta do minério, na China, aumentam as pressões maiores regulamentações do mercado de futuros, onde a commodity é negociada, e para menor produção de aço. "Tem que ter cuidado para não achar que estamos entrando em um 'novo normal' de minério de ferro eternamente a 200 dólares" alerta Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro.

Entre as empresas com participação significativa no Ibovespa, a Petrobras também fazem ajuda a manter o índice em alta, com suas ações preferenciais (PETR4) subindo 1,6% e as suas ordinárias (PETR3), 1,25%.

Também entre os destaque de alta do Ibovespa estão as ações da CVC (CVCB3) que sobem quase 6%, na expectativa de uma recuperação do setor de turismo no segundo semestre. Já as ações da GOL (GOLL4), avançam 1,5% na esteira da prévia operacional de abril, divulgada na noite de sexta-feira, 7. No mês, a companhia registrou 4.551 voos, representando um crescimento anual de 289%. Também houve melhorias na taxa de ocupação, que passou de 79,5% para 82,8%.

No campo negativa, os papéis da Eletrobras (ELET6) caem mais de 2%, após o colunista Lauro Jardim, de O Globo, afirmar que não há chances de a companhia ser privatizada em 2021 e "muito menos" em 2022 por se ano eleitoral.