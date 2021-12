Ibovespa avança 2% com expectativa de aprovação da PEC dos Precatórios

O sobe 2,06% para 102.851 pontos às 11h desta quinta-feira, 2, com investidores atentos ao Senado, onde deve ser votada a PEC dos Precatórios ainda hoje. O mercado de câmbio também reage positivamente, com o dólar operando em queda de 0,78%, a 5,627 reais.

A votação já foi adiada duas vezes nesta semana para que parlamentares conseguissem maior apoio. A expectativa é de aprovação da proposta, que libera espaço fiscal em 2022 para o pagamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, por meio de uma manobra no cálculo da regra do teto de gastos. A aprovação é vista como positiva pelo mercado, que teme piores alternativas para as contas públicas caso a PEC não seja aprovada.

Economistas também avaliam os dados do PIB do terceiro trimestre, que apontou nova retração de 0,1%, assim como no período anterior. A expectativa era de leve crescimento de 0,1%. Na comparação anual, a expansão foi de 4%, abaixo dos 4,2% projetados pelo mercado.

"Era esperado que o setor agro fosse o impacto negativo no trimestre e de fato foi. Já o destaque positivo foi o setor de serviços, dado que foi o trimestre de reabertura, com a maior vacinação no período", diz Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Nos Estados Unidos, os índices futuros avançam, sinalizando abertura em alta do mercado à vista, às 11h30. O movimento de recuperação ocorre após as bolsas de Wall Street terem fechado mais um dia em queda, após a primeira constatação da variante Ômicron no país e falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que avalia acelerar a retirada de estímulos para conter a inflação.

No mercado europeu, os impactos estão sendo precificados somente hoje, já que as bolsas já estavam quando os índices americanos viraram para queda, na véspera. Por lá, o Stoxx 600 recua 1,7%, com destaque para o índice Dax, da Alemanha, que recua 1,8%.

Na brasileira, as de energia elétrica lideram as altas do pregão, com CPFL (CPFE3), Eletrobras (ELET6) e Taesa (TAEE11) subindo 6,45%, 5,43% e 5%, respectivamente. No radar, está o anúncio de proventos aos acionistas da Taesa, que irá pagar 523 milhões de reais aos investidores, sendo 202 milhões em JCP e 320 milhões em .

Agitando as notícias do setor, a Energisa (ENGI3) também soltou um fato relevante, em que informa sobre a compra de 100% da SPE Paranaíta por 100,7 milhões de reais. De fora do Ibovespa, as units da companhia sobem 4,7%

No campo negativo, as ações da PetroRio (PRIO3) caem 3,10% e as da Petrobras (PETR3/PETR4), cerca de 0,6%, acompanhando a queda do petróleo, que recua pouco mais de 2% no exterior, enquanto traders aguardam pela decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), que irá definir os novos ritmos de produção em meio às incertezas sobre a nova cepa do coronavírus.