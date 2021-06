Ibovespa sobe na contramão de NY puxado por grandes bancos

O sobe nesta quinta-feira, 17, na contramão dos índices futuros de NY, que operam em queda, com investidores ainda repercutindo as sinalização de que o Federal Reserve (Fed) pretende fazer duas altas de juros em 2023, um ano antes do esperado pelo mercado. Por outro lado, a expectativa de juros mais altos favorece do setor bancário, que impulsionam o principal índice da B3. Às 10h20, o Ibovespa subia 0,31% para 129.681 pontos.

"O setor de banco se favorece muito com a alta de juros. Aí cabe a discussão dos ativos que sejam mais interessantes em termos de valuation”, disse Bruno Lima, analista de ações do BTG Pactual Digital.

Com a maior participação no índice entre as ações do setor, as do Itaú (ITUB4) se destacam, com alta de mais de 2,5%. Os papéis do Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC3/BBDC4) e Santander (SANB11) sobem mais de 1%. Na liderança do Ibovespa estão as units do Banco Inter (BIDI11), que se valorizam quase 4%.

Além da sinalização do Federal Reserve, também contribui para a perspectiva de juros mais altos o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), feito na última noite, após elevar a taxa em 0,75 ponto percentual (p.p.) para 4,25% ao ano.

No documento, além de voltar a sinalizar uma alta de "mesma magnitude" na próxima reunião, o Copom deixou a porta aberta para uma elevação de juros ainda mais dura, dependendo do comportamento da inflação. No mercado, investidores acreditam em uma alta de até 1 p.p., com a Selic passando para 5,25% já em agosto.

Novas altas de juros tendem a fortalecer o real, com a maior atração de investidores estrangeiros para a brasileira. No mercado de câmbio, o real tem uma das melhores performances entre moedas emergentes, com o dólar caindo cerca de 0,5%. Na véspera, a moeda americana chegou a perder a marca dos 5 reais, mas encerrou o pregão em alta, após as sinalizações do Fed.