Ibovespa cai mais de 1% puxado por Vale e Petrobras

O recua nesta sexta-feira, 29, acompanhando o cenário externo negativo e com investidores repercutindo resultados corporativos. Às 11h, o Ibovespa caía 1,42% para 104.202 pontos. Este é o quarto pregão seguida de queda e o quarto mês consecutivo de perdas da brasileira. O último mês que fechou em alta foi junho. Desde então, o principal índice da B3 já caiu mais de 15%.

Nos Estados Unidos, os principais índices operam em queda, com destaque para o Nasdaq, que recua mais de 1%, após os resultados da Apple e Amazon terem saído abaixo das expectativas. No Brasil, investidores repercutem os números da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4), divulgados na última noite. As duas empresas são as com maior participação no Ibovespa, representando cerca de 20% de sua composição.

As da Vale, com a maior participação individual no índice, recuam 2,17%, após a empresa frustrar as expectativas de investidores em balanço do terceiro trimestre. No período, a principal mineradora do país apresentou Ebitda ajustado de 6,94 bilhões de dólares, 14% acima do registrado no mesmo período do ano passado, mas abaixo do consenso da Bloomberg de 8,83 bilhões de dólares. A receita operacional líquida também decepcionou, ficando em 12,68 bilhões de dólares, abaixo da mediana das projeções de 14,66 bilhões de dólares.

Os papéis da companhia ainda sofrem pressão do minério de ferro, que fechou em queda na China. Entre as siderúrgicas, também desfavorecidas pela desvalorização da commodity, a maior perda é a da Usiminas (USIM5), que recua 5%. A companhia apresentou balanço antes do início do pregão e não agradou investidores, que ainda avaliam os números da companhia. No terceiro trimestre, a companhia teve receita líquida de 9,03 bilhões de reais. Mesmo que mais que o dobro da registrada no mesmo período do ano passado, a receita ficou abaixo das expectativas de 9,44 bilhões de reais.

Já as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) operam em queda de mais de 4%. A empresa teve Ebitda ajustado de 60,744 bilhões de reais, abaixo da previsão de 61,63 bilhões de reais. A receita de vendas também ficou abaixo do esperado, em 121,6 bilhões de reais, contra estimativas de 122,60 bilhões em vendas, sendo que os mais otimistas esperavam por 129,40 bilhões de reais de receita. Por outro lado, o líquido bateu 31,14 bilhões de reais, superando o consenso de 13,90 bilhões de reais.

Investidores também repercutem a fala do presidente Jair Bolsonaro. Na véspera, o chefe do executivo chegou a dizer que a Petrobras tem "que ser uma empresa que dê um lucro não muito alto, como tem dado". Ainda ontem, as ADRs da companhia, negociadas nos Estados Unidos chegaram a cair mais de 4%, no pós-mercado.

Na ponta positiva do índice, investidores buscam proteção em ações de empresas exportadoras, na tentativa de proteger seus investimentos em ações que se beneficiam da alta do dólar. Entre as maiores altas do Ibovespa estão os frigoríficos, com Marfrig (MRFG3) subindo 3,94%, Minerva (BEEF3), 3,74%, JBS (JBSS3), 3,71% e BRF (BRFS3), 3,39%. A Suzano (SUZB3), que apresentou resultado na última noite e também tem receita atrelada ao dólar, sobe 2%.