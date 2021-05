Ibovespa sobe puxado por forte valorização da Vale

O sobe nesta segunda-feira, 31, e, às 10h30, subia 0,19% para 125.794 pontos. O movimento é puxado pelas da Vale (VALE3), que sobem mais de 2%, após o minério de ferro fechar em forte alta na China. Com grande participação na mineradora, os papéis da Bradespar (BRAP4), holding do Bradesco (BBDC3/BBDC4), acompanham a valorização da mineradora.

A alta da commodity também contribui com as ações das siderúrgicas CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5), que também são negociadas em alta. A apreciação do metal ocorreu após ter passado por forte desvalorização nas últimas semanas, quando o governo chinês intensificou as medidas para tentar controlar seu . Nem mesmo os novos sinais de desaceleração da indústria chinesa contiveram a alta do minério de ferro.

Divulgado na última noite, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China de maio para 51 pontos ante os 51,1 pontos registrados em abril. Ainda que acima da linha dos 50 pontos que divide a expansão da contração da atividade econômica, este foi o segundo mês consecutivo de declínio da pontuação. Por outro lado, o PMI composto chinês está na direção inversa e chegou, em maio, ao terceiro mês de aceleração, ficando em 54,1 pontos.

No mercado internacional, as bolsas apresentam leves quedas seguindo a fraqueza do mercado e futuros americano. Nos Estados Unidos, o mercado à vista está fechado nesta segunda em função do feriado nacional em homenagem aos militares do país.

Além do minério de ferro, outra commodity que voltou a subir nesta segunda é o petróleo. No mercado, há expectativa de que a OPEP+ mantenha o nível de produção controlado em reunião prevista para esta terça-feira, 1.

Apesar da alta do petróleo, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) são negociadas próximas da estabilidade, com investidores realizando lucros, após os papéis dispararem mais de 5% no último pregão, quando o JPMorgan revisou a recomendação de compra dos papéis. Do mesmo setor, as ações da PetroRio (PRIO3) sobem quase 2%.