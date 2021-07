Ibovespa sobe puxado por ações da Vale; BK avança 5% após comprar Domino's

O sobe nesta segunda-feira, 12, absorvendo as altas da última sexta-feira, 9, quando os principais índices americanos bateram recordes e as ADRs de brasileiras subiram, enquanto a B3 estava fechada devido ao feriado. Às 10h30, o Ibovespa subia 0,64% para 126.220 pontos.

O movimento é impulsionado pela valorização das ações da Vale (VALE3), que têm a maior participação no índice e avançam quase 2% nos primeiros minutos do dia. Os grandes bancos também são negociados no campo positivo e contribuem com a alta do Ibovespa.

No mercado internacional, as bolsas operam de forma mista, com investidores avaliando os efeitos econômicos da variante Delta do coronavírus e à espera do início da temporada de balanços do segundo trimestre nos Estados Unidos.

Sem grandes divulgações macroeconômicas nesta segunda, investidores voltam as atenções às notícias corporativas. No radar, está a incorporação das operações brasileiras da Domino's pela Burger King Brasil (BKBR3). Refletindo a operação, as ações da companhia sobem cerca de 5% nesta segunda-feira.

As ações da Azul (AZUL4) operam em alta de 1,7%, após a companhia apresentar dados operacionais de junho. No mês, a empresa registrou alta de 280% no volume de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. O setor aéreo é uma das principais apostas de investidores que querem obter lucros com a diminuição das restrições de mobilidade.

"Com os esforços contínuos para a vacinação no Brasil, a demanda doméstica já está nos níveis de 2019 e atingimos nosso recorde, voando para 120 destinos. Continuamos reconstruindo nossa malha, enquanto mantemos nossa expansão de margem e desenvolvemos nosso negócio de logística”, disse John Rodgerson, presidente da Azul, em comunicado ao mercado.

Em dia de estreia na B3, as ações da empresa do agronegócio 3tentos (TTEN3) chegaram a subir mais de 4% nos nos primeiros negócios de pregão. Mas a forte valorização durou pouco e, logo após, a apreciação foi reduzida para menos de 1%. Na oferta pública inicial (IPO, na sigla e inglês), as ações saíram por 12,25 reais.