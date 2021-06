Ibovespa sobe com NY; dólar se mantém abaixo de R$ 5

O sobe nesta quarta-feira, 23, com o cenário externo positivo, com investidores ainda repercutindo o tom expansionista das falas do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em encontro com deputados americanos na véspera. Na , de empresas de commodities impulsionam o principal índice da B3, que às 12h56, subia 0,65% para 129.607 pontos.

O Fed mais paciente em relação às pressões inflacionárias nos Estados Unidos faz o dólar se desvalorizar contra moedas desenvolvidas e emergentes nesta manhã. No Brasil, a moeda americana oscila entre altas e baixas mas se mantém abaixo do patamar de 5 reais, perdido na véspera. A marca era tida por muitos analista como uma importante barreira psicológica. Na mínima desta sessão, a moeda americana chegou a ser negociada a 4,94 reais.

Na bolsa, os papéis da Vale (VALE3) avançam quase 2% impulsionados pela disparada de 5% do minério de ferro na China e, com a maior participação no Ibovespa, dão o tom positivo. Segundo a Reuters, o movimento foi resultado de dúvidas sobre o nível de oferta global do metal. Já as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) avançam cerca de 1%, acompanhando a valorização do petróleo brent, referência para a política de da estatal.

Também contribuindo para a alta do Ibovespa estão as ações dos grandes bancos, que se valorizam mais de 1%. Com a maior presença no índice entre os componentes do setor, o Itaú (ITUB4) sobe 1,5%.

Investidores também aproveitam para comprar as ações da CVC (CVCB3), que fará uma oferta subsequente (follow-on, em inglês) em que as ações irão sair por 19,12 reais, com mais de 30% de desconto em relação ao preço em que a empresa vem sendo negociada na bolsa. Os detentores dos papéis da CVC terão preferência na oferta, tendo como base de cálculo as posições detidas no fim do pregão de quinta-feira, 24. Nesta sessão, as ações sobem 3,3% e lideram as altas do Ibovespa.