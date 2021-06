Ibovespa sobe puxado por alta de 2% da Petrobras

O sobe nesta segunda-feira, 14, acompanhando o cenário de externo de apetite por risco, tendo no radar a decisão de política monetária dos Estados Unidos, prevista para esta semana. No mercado, há maior confiança de que o Federal Reserve irá manter as medidas de estímulos, apesar da inflação americana. Às 11h, o principal índice da B3 avançava 0,95% para 130.644 pontos.

Na , o tom positivo tem impulsionado quase todas as do Ibovespa. Entre os componentes com maior presença no índice, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) se destacam, subindo cerca de 2%, após a companhia anunciar que pretende se desfazer de sua participação na BR Distribuidora por meio de uma oferta subsequente de ações, podendo levantar cerca de 10 bilhões de reais. A possível operação parte das estratégias de desinvestimento da estatal, que deve focar cada vez mais na extração de petróleo do pré-sal.

Embora seja a Petrobras a principal responsável por puxar o Ibovespa para cima, as maiores altas do índice são lideradas por ações de empresas que mais se beneficiam com o fim da pandemia. Tendo no radar o adiantamento dos planos de vacinação no estado de São Paulo, ações ligadas ao setor de educação, viagens e consumo físico disparam.

Na ponta do Ibovespa, as ações da Cogna (COGN3) sobem 5%, enquanto as da Multiplan (MULT3) e Yduqs (YDUQ3), mais de 4%. Ações do varejo de moda, mais dependente das vendas físicas, também apresentam fortes altas, com Hering (HGTX3) e Lojas Renner (LREN3) saltando mais de 2%. Fora do índice, Marisa (AMAR3) dispara 8% e Arezzo (ARZZ3), 4%.

Por outro lado, as ações da também varejista Track & Field (TFCO4) despencam mais de 5%, após a empresa informar que, a despeito de notícias veiculadas na imprensa, a empresa não negocia possíveis acordos de aquisição com a Centauro (SBFG3), que recua cerca de 1%.

Mais cedo, o Banco Central divulgou seu índice de atividade econômica, o IBC-Br, revelando um crescimento de 0,44% em abril. Embora bem abaixo das previsões colhidas pela Bloomberg, de alta de 1,35%, o resultado teve pouco efeito sobre o humor dos investidores, que seguem otimistas com a economia local.

No mercado internacional, as bolsas da Europa avançam, tendo no radar o dado de produção industrial, que saiu acima do esperado na Zona do Euro. Nos Estados Unidos, os principais índices oscilam próximos de níveis recordes, enquanto investidores aguardam pela decisão do Fed.