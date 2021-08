Ibovespa sobe puxado por bancos; SulAmérica lidera alta

O opera em leve alta nesta terça-feira, 31, puxado pela recuperação das dos grandes bancos, que pesaram negativamente na última sessão. Às 10h32, o principal índice da B3 subia 0,22% para 119.991 pontos. Com a maior representação do setor, o Itaú (ITUB4) sobe 1,7%, enquanto Bradesco (BBDC4), 1%, Banco do Brasil, 1,8% e Santander 2,4%.

No mercado internacional, o tom de cautela predomina após Robert Holzmann, membro do Banco Central Europeu (BCE) afirmar, que a retomada da economia europeia permite discussões sobre a redução da compra de ativos. A declaração em meio à alta da inflação no continente. Nesta madrugada, a o Índice de ao Consumidor da Zona do Euro bateu 3% no acumulado de 12 meses, o maior em uma década.

Investidores também repercutem os novos sinais de desaceleração da China. Divulgado na última noite, o Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) Industrial da China ficou em 50,1 pontos, praticamente na linha que divide a expansão da contração da atividade em relação ao mês anterior. Já o PMI Composto ficou abaixo da linha, em 48,9 pontos.

Com os dados negativos e a queda do minério de ferro nesta madrugada, as ações da Vale (VALE3) recuam 1,3% e pressionam o Ibovespa para baixo. As siderúrgicas CSN (CSNA3), Gerdau (GOAU4) e Usiminas (USIM5) também são negociadas em queda.

Na ponta positiva, as ações da SulAmerica lideram as valorizações do Ibovespa, subindo 3%, após anunciar a proposta de 485 milhões de reais pelo Grupo HB Saúde. "A proposta faz sentido, dado o baixo potencial de crescimento orgânico. Captação de empresas menores é natural nesse tipo de estratégia da SulAmérica", afirma Fernando Mollo, analista de ações do BTG Pactual Digital.

Já a maior queda do Ibovespa é das ações da Rede D'Or, que despencam 4,5%, após o anúncio da desistência da aquisição da Alliar (AALR3), sondada em meados deste mês. Fora do índice, a Alliar cai mais de 8%. Entre os pontos para a operação não ter saído do papel está a o aumento de participação de fundos ligados ao Nelson Tanure, que recentemente compraram 26% das ações da Alliar.