Ibovespa sobe puxado por commodities após maior queda desde novembro

O avança nesta quinta-feira, 6, recuperando parte das perdas do último pregão, quando caiu 2,42% -- o maior tombo desde novembro de 2021. A forte desvalorização, que acompanhou o ritmo das bolsas americanas, foi motivada pela ata do Federal Reserve (Fed), que sinalizou que os juros poderão subir antes do esperado nos Estados Unidos.

Às 13h45

Ibovespa: + 0,79%, 101.804 pontos

"Os participantes em geral observaram que pode ser necessário aumentar a taxa de juros mais cedo ou em um ritmo mais rápido do que os participantes haviam previsto anteriormente”, diz a ata, citando preocupações sobre a inflação.

O tom mais contracionista adotado pelo Fed segue repercutindo no mercado internacional. As bolsas da Europa, que fecharam antes da divulgação da ata, na véspera, caem mais de 1%. O clima é mais ameno em Wall Street. Após despencar 3,3% na última sessão, o índice Nasdaq, mais sensível às perspectivas de alta de juros, opera em alta, enquanto o Dow Jones e S&P 500 recuam nesta tarde.

DAX (Alemanha): - 1,40%

CAC 40 (França): - 1,72%

Nasdaq (EUA): + 0,61%

"Boa parte do mercado, segundo o que precifica a curva americana, passa a acreditar que o Fed anuncie a elevação dos juros em conjunto com o fim do programa de compras de ativos, em março", avaliam analistas da Guide em nota.

Dados referentes à inflação ao produtor da Europa adicionam maior cautela sobre o rumo da política monetária global. Divulgado pela manhã, o Índice de ao Produtor (IPP) da Zona do Euro voltou a crescer acima do esperado para o mês de novembro, ficando em 1,8% ante a consenso de 1,2%. A alta foi de 23,7% na comparação anual.

Apesar das incertezas externas, o mercado de commodities segue aquecido. O petróleo brent avança quase 2%, impulsionando de petrolíferas brasileiras. Já a valorização do minério de ferro na China puxa as ações da Vale (VALE3), principal responsável pela alta do Ibovespa junto com a Petrobras (PETR3/PETR4).

Vale (VALE3): + 2,49%

Petrobras (PETR3): + 1,01%

PetroRio (PRIO3): + 2,70%

Nesta madrugada, o minério subiu 4% em meio à expectativa de maior demanda após as Olimpíadas de Inverno, segundo a Reuters. No país, tentativas de despoluição tem afetado, principalmente, a produção de aço. Também favorecidas pela alta da commodity, as siderúrgicas brasileiras sobem mais de 2% na B3.

Investidores internacionais ainda digerem os pedidos semanais de seguro desemprego, que ficaram em 207.000 (10.000 acima do esperado), nos Estados Unidos. Por outro lado, dados do ADP divulgados ontem mostraram que o mercado de trabalho americano segue aquecido, apesar das ameaças da variante Ômicron do coronavírus. Segundo o Instituto, foram criados 807.000 empregos privados em dezembro, contra a previsão de 400.000.

Apesar dos fortes indicadores de crescimento no exterior, no Brasil, dados do IBGE divulgados pela manhã mostraram maior fraqueza do setor industrial. A atividade caiu 0,2% em novembro contra expansão esperada de 0,1%. Na comparação anual, a queda foi de 4,4%.